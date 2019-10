Cum sa alegi plafoniera ideala pentru camera copilului?

Sosirea pe lume a unui copil este unul dintre cele mai fericite momente din viata oricarui om, in special a cuplurilor de tineri proaspat casatoriti. Totusi, pe langa bucuria care nu se poate descrie in cuvinte, nasterea unui bebelus vine si cu numeroase provocari de ordin birocratic si organizatoric. Printre acestea din urma, se numara si mobilarea camerei in care urmeaza sa se "mute" cel mic la varsta de cateva luni, cand nu va mai dormi in acelasi pat sau in aceeasi incapere cu parintii lui. In articolul de astazi, te vom invata cum sa alegi plafoniera pentru acest loc cu totul deosebit din…