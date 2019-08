CUM SA ALEGI CELE MAI BUNE RECHIZITE PENTRU NOUL AN SCOLAR Noi va prezentam casiva pasi esentiali pentru a va ajuta in alegerea rechizitelor potrivite, care sa fie atat pe placul parintelui, cat si al copilului: Pasul 1: Siguranta Poate ca nu ati observat niciodata pana acum, dar unele rechizite au diverse simboluri si indicatii pe ambalaj. Acele simboluri ne arata intocmai informatiile cheie pe care trebuie sa le stim inainte de achizitionare, iar prima informatie care ne intereseaza este varsta: pentru ce grupe de varsta este recomandat produsul respectiv. Aceasta este prima restrictie de siguranta pe care trebuie sa o avem ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

