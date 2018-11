Cum să alegi bijuteriile și accesoriile ca să se potrivească cu rochia de mireasă Bijuteriile sunt elementul cheie care iți completeaza perfect ținuta din ziua nunții. Alegerea unei rochii superbe este, bineințeles, pasul esențial, dar nici accesoriile nu trebuie neglijate. Acestea au capacitatea de a-ți completa perfect look-ul, dar la fel de ușor il pot distruge. Nu exista reguli stricte cu privire la bijuteriile și accesoriile pe care sa le porți in ziua nunții tale. Totul depinde de propriile gusturi și de ceea ce te face sa te simți excelent in ziua cea mare. Dar specialiștii citați de instyle.com recomanda sa nu lași bijuteriile sa fure toata atenția. Rochia și tu insați… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

