Cum să ai o vacanță prelungită în 2019, cu doar 9 zile de concediu Anul 2019 vine cu 13 zile libere legale, in afara celor doua zile din ianuarie, dintre care opt sunt in timpul saptamanii. Și pentru a putea beneficia de o vacanța prelungita in acest an, ai nevoie doar de 9 zile de concendiu. In funcție de datele libere, angajații pot beneficia de 35 de zile de vacanța cu doar 9 zile de concediu. Specialiștii de la Momondo ne invața cum sa facem acest lucru. In primul rand trebuie sa pregatești un calendar in care sa adaugi zilele naționale libere, weekendurile și zilelele de concediu. Echipa acestui motor de cautare global a verificat datele libere pentru a-ți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

