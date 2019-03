Cum să ai mereu o piele frumoasă și strălucitoare: 4 trucuri care funcționează Pielea corpului este la fel de importanta precum cea a feței. Iar in sezonul cald, cand mainile și picioarele tale sunt tot mai expuse vederii, devine cu atat mai necesara ingrijirea corespunzatoare a acestora. Hidratarea este esențiala, insa nu suficienta pentru a obține catifelarea și stralucirea atat de atragatoare. Iata de ce trucuri te poți folosi pentru a avea pielea de pe corp mereu fina, hidratata și sanatoasa: 1. Incearca metodele moderne de epilare Daca in urma smulgerii firelor de par cu aparatul electric sau cu ceara te confrunți cu creșterea subcutanata a acestora și cu iritațiile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

