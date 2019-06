Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu, președintele executiv interimar de doar cateva zile al PSD, a demisionat, vineri, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD. Pe agenda ședinței se afla stabilirea strategiei partidului pentru perioada urmatoare și stabilirea datei congresului pentru alegerea unei noi conduceri a…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne solicita cere demisia rectorului si prorectorului Academiei de Politie, anchetați de DNA pentru instigare la șantaj și menționeaza ca in acest moment conducerea interimara a institutiei este asigurata de prorectorul Veronica Stoica. ”Conducerea Ministerului…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia premierului Viorica Dancila de a vota la referendumul de pe 26 mai, ca aceasta este obligata moral sa participe, in condițiile in care Guvernul implementeaza și aloca bani pentru acest scrutin. “La inițiativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca refuza toate cele trei propuneri de ministri venite de la Viorica Dancila, pentru ministerele Fondurilor Europene, Romanilor de pretutindeni si Justitiei. ”Suntem in fața unei remanieri pe care am refuzat-o. Parlamentul incearca o restructurare, vom vedea daca…

- Ministrul justiției Tudorel Toader iși ia la revedere de la colaboratori și ziariști, mulțumindu-le intr-un mesaj postat, marți, pe pagina sa oficiala de Facebook. 23.02.2017 – 23.04.2019 ! 2 ani si 2 luni la MJ. Am facut parte din 3 Guverne, conduse de catre dnul Sorin Grindeanu, dnul Mihai Tudose,…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a facut, joi seara, declaratii la Ministerul Justitiei. Toader a anuntat ca merge la Guvern si va prezenta demisia din functia de ministru al justitiei, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie. “Voi merge la Guvuvern și o sa am o alta intrevedere cu doamna…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca premierul Viorica Dancila i-a transmis ca ii cere „sa aprecieze” cu privire la demisie, ministrul subliniind ca Guvernul apartine premierului si ca vointa acestuia este decisiva si o va respecta. „Ii voi da un telefon (premierului, n.r.) in prealabil…

- Viorica Dancila, sefa Guvernului roman, a fost cazata in timpul vizitei sale la Washington la Hotelul International Trump, fiind primul lider guvernamental strain care a rezervat o camera in acest hotel in ultimul an, potrivit WNYC Studios, organizatie afiliata postului public de radio din New York.…