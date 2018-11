Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței. Surse judiciare au declarat, joi seara, ca intanța a emis…

- Decizie de ultima ora in procesul care a scandalizat intreaga tara. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Marius Buzea, ex-soferul premierului Emil Boc, a pierdut procesul cu Romatsa, unde a fost angajat ilegal. Nu mai are nicio cale de atac. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, astfel este foarte solicitata atat pentru concerte, cat și pentru diverse evenimente private. Cantareața a susținut in urma cu cateva zile un concert la Iași, cu ocazia sarbatorilor de Sfanta Parascheva, insa nu s-a așteptat sa treaca prin…

- Tragedie la Moțca, in județul Iași, marți dupa-amiaza (16 octombrie). O fetița in varsta de 3 ani, din satul Boureni, a murit, dupa ce a fost lovita de un microbuz școlar. se pare ca micuta a fost lovita de un microbuz scolar. Se pare ca soferul era baut si a acroșat-o pe fetița cu roata din fata,…

- Belele mari cu Poliția Rutiera, in familia interlopului Cosmos Tanase, zis și „Prințul țiganilor din Iași”. Atat Cosmos cat și fiul sau, Aleodor, au fost prinși conducand cu viteza și au ramas fara permise de conducere. Feciorul cel mare al lui Cosmos Tanase a dat in judecata Poliția și contesta un…

- Accident șocant in Arad! Un sofer de TIR a murit strivit in cabina, joi seara 927 septembrie) intr-un accident socant pe A1, la Ceala. Camionul s-a rasturnat, iar barbatul a ramas prins intre fiare. Un TIR inmatriculat in Turcia s-a rasturnat peste parapeții desparțitori, pe A1. Camionaul transporta…

- Șoferul de 19 ani al unui autoturism marca BMW a provocat, miercuri dimineața, un accident grav in județul Iași. In urma evenimentului rutier, o persoana de 69 de ani a murit. Tragedia a avut loc in apropiere de municipiul Pașcani, mai exact in localitatea Heci. Accidentul a avut loc dupa ce șoferul…

- Un numar de 11 procurori din judetul Iasi au semnat o scrisoare catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prin care isi manifesta sustinerea fata de actualul procuror general, Augustin Lazar. In total, la nivel national au semnat aceasta scrisoare 181 de judecatori si procurori, dar si 21 auditori…