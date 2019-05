Cum s-au imbracat vedetele la petrecerile de dupa Met Gala. Katy Perry in … cheeseburger!

Stiri pe aceeasi tema

- Unele au stralucit, in timp ce altele au reușit sa ajunga pe lista cel mai neinspirate ținute de la Met Gala 2019. Vedetele de peste Ocean au participat, luni seara, la unul dintre cele mai extravagante evenimente ale anului și au savurat fiecare clipa. Au vrut sa arate perfect și sa atraga toate privirile.…

- Inca o data vedetele au reușit sa uimeasca și unele chiar sa șocheze prin aparițiile lor pe covorul roșu. Intr-o seara plina de culoare, de eleganța și chiar de extravaganța, celebritațile au defilat cu ținutele lor in fața camerelor la Met Gala 2019. Met Gala 2019 s-a desfașurat, luni seara, la Metropolitan…

- Tinute masculine bizare la Met Gala! Aseara a avut loc, la New York, mult asteptata editie de anul acesta a Met Gala, eveniment cu tema „Camp: Notes on Fashion”. Ca in fiecare an, vedetele au pasit pe red carpet purtand cele mai extravagante tinute. Nu vorbim insa doar despre vedetele feminine, ci si…

- De la rochia goala a lui Beyonce in 2015 pana la numarul absolut al lui Kylie Jenner in 2017 și in rochia de mireasa a lui Victoria Beckham din 2003, va aducem cele mai reverberante rochii purtate vreodata de Gala Metropolitan Museum Costume Institute sau de Ball Met.

- Red Carpet la Bilboard Music Awards 2019. Cum s-au imbracat vedetele. Saptamana aceasta, starurile s-au strans in Las Vegas pentru a asista la unul dintre cele mai importante evenimente din industrie – Billboard Music Awards. Va prezentam astazi ce tinute au afisat unele dintre cele mai indragite staruri…

- Vedetele s-au strans la Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania! Daca s-au imbracat potrivit celebritatile noastre conform dresscode-ului impus, decid Adina Buzatu si Stephan Pelger!

- Una dintre cele mai iconice figuri din industria americana de fashion, Michael Kors, și-a prezentat colecția de toamna 2019 in timpul New York Fashion Week. Iar aceasta prezentare de moda a scos din casa mai multe celebritați. Noua colecție a lui Kors a scos la iveala stilul electic dar elegant al designerului,…