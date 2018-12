Cum s-au imbracat Regina Elisabeta si Kate Middleton la Receptia Diplomatica

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda zvonurilor aparute in ultima perioada, se pare ca Printul William (36 de ani) si Kate Middleton (36 de ani) isi vor petrece Craciunul alaturi de Printul Harry (34 de ani) si Meghan Markle (37 de ani). Vestea vine la doar o zi dupa ce, intr-o miscare de comunicare neobisnuita, Palatul Buckingham…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a primit-o astazi pe noua Ambasadoare a Republicii Moldova, Angela Ponomariov, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare.Angela Ponomariov s-a prezentat in fața Reginei imbracta in costum național.

- O fotografie cu soții Iohannis de la recepția de miercuri seara de la Palatul Buckingham a fost postata pe contul soției șefului statului, Carmen Iohannis. Aceasta este imbracat cu o rochie de seara, roșie și lunga, iar președintele Romaniei apare intr-un costum și papion negre, cu camașa alba. (Angajeaza-te…

- O fotografie cu presedintele Klaus Iohannis si sotia lui, Carmen, surprinsa la receptia de seara trecuta, organizata la Palatul Buckingham, a fost postata pe Facebook. Prima doamna a Romaniei poarta o rochie rosie, lunga, iar presedintele un costum negru si o camasa alba cu papion negru. Cuplul prezidential…

- Printul Charles a implinit 70 de ani, iar Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a gazduit o petrecere privata la Palatul Buckingham, la care au participat peste 600 de invitati din intreaga lume. Suverana a tinut si un discurs emotionant unic in care si-a aratat mandria de mama, a facut glume si…

- Kate Middleton, una dintre cele mai importante figuri de la Palatul Buckingham, a fost intotdeauna un fashion icon, toate aparitile generau vanzari uriașe pentru brand-urile purtate de ea. Insa cum orice regula are excepția ei, ducesa a reușit sa gafeze la un eveniment important.

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton (36 de ani), a atras toate privirile la un dineu de stat organizat de Regina Elisabeta a II-a, gratie aparitiei ei extrem de elegante. Sotia printului William i-a adus un tribut regretatei printese Diana.

- In 1978, dictatorul roman Nicolae Ceausescu a efectuat o vizita in Marea Britanie considerata istorica. Unul dintre biografii Casei Regale britanice a publicat recent o lucrare in care aminteste si episodul prezentei cuplului dictatorial roman la Palatul Buckingham.