Cum s-au imbracat petrecaretii la Neversea Cum s-au imbracat petrecaretii la Neversea Editia din acest an a Festivalului Neversea s-a incheiat aseara dupa 4 zile in care sute de mii de oameni s-au distrat, pe plaja din Mamaia, in compania unora dintre cei mai tari artisti ai momentului. Vedete la Neversea printre zeci de mii de oameni Nu degeaba este Neversea considerat a fi cel mai mare festival de muzica pe plaja din Europa! Peste 200 artisti romani si straini au urcat pe cele 5 scene mari si 4 insule de muzica amenajate pe nisip. View this post on Instagram make someone’s day A post shared by ΠICΩLLΔ (@nicollagherman) on Jul 8,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- NEVERSEA, cel mai mare festival de pe plaja din Europa, cu 4 zile de concerte, s-a incheiat in a cincea zi. Rasaritul i-a prins pe fanii NEVERSEA pe plaja, dansand sau privind cum se ridica soarele din Marea Neagra.

