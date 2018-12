Cum s-au imbracat Meghan Markle si Kate Middleton la Christmas Luncheon

Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, presa internaționala vorbește tot mai des despre faptul ca intre Meghan Markle și Kate Middleton exista anumite tensiuni, care se pare ca nu se domolesc prea ușor. Acum, cu puțin timp inainte de Craciun, Meghan Markle și Prințul Harry au luat o decizie radicala!

- Eveniment emotionant gazduit de Ducele si Ducesa de Cambridge la Palatul Kensington. In preajma Craciunului, printul William si sotia sa, Kate Middleton au organizat o festivitate pentru familiile personalului Forțelor Aeriene Regale.

- Cum s-au imbracat Regina Elisabeta si Kate Middleton la Receptia Diplomatica Receptia Diplomatica a Reginei Marii Britanii este cel mai prestigios eveniment formal al anului in Anglia. Este un evenement cu dress code-ul White Tie, ce are loc la Palatul Buckingham, si printre invitati se numara membrii…

- In ciuda zvonurilor aparute in ultima perioada, se pare ca Printul William (36 de ani) si Kate Middleton (36 de ani) isi vor petrece Craciunul alaturi de Printul Harry (34 de ani) si Meghan Markle (37 de ani). Vestea vine la doar o zi dupa ce, intr-o miscare de comunicare neobisnuita, Palatul Buckingham…

- Aparitia uimitoare a lui Kate Middleton de la Cina Oficiala In timp ce privirea publicului este indreptata in mare parte spre vizita oficiala a lui Meghan Markle si a Printului Harry in Australia, Kate Middleton a reusit sa atraga atentia tuturor in Londra, prin aparitia sa memorabila la Cina Oficiala…

- Kate Middleton, una dintre cele mai importante figuri de la Palatul Buckingham, a fost intotdeauna un fashion icon, toate aparitile generau vanzari uriașe pentru brand-urile purtate de ea. Insa cum orice regula are excepția ei, ducesa a reușit sa gafeze la un eveniment important.

- Deși bugetul familiei regale ii permite sa-și cumpere zilnic cate o rochie de la designeri de mare renume, Kate Middleton este extrem de economa. Ducesa de Cambridge s-a afișat la un eveniment cu mare importanța, intr-o rochie pe care a mai imbracat-o și anul trecut.