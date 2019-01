Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Australia si-a folosit miercuri plansa de surf pentru a se lupta cu un rechin care l-a atacat si ranit in apele din largul Ballina, de pe coasta de est a Australiei, la doua zile dupa ce un inotator si-a pierdut viata in urma unui eveniment similar, relateaza AFP si DPA citand informatii…

- Aici poți vedea ultimul punct al partidei Goerges vs Mertens: Defending champion @juliagoerges books her place in the @WTAEliteTrophy semifinal!Securing the win over Mertens 6-2, 7-6(5)! pic.twitter.com/t3WqMnfYLF— WTA (@WTA) November 1, 2018 Componenta celor patru grupe de la simplu:Grupa…

- Programul premierului Viorica Dancila de marti, 30 octombrie, anuntat de Biroul de presa al Guvernului: - Participare la conferinta la nivel inalt "O politica de coeziune incluziva pentru o Uniune mai aproape de cetatenii sai" (10,00 - Palatul Parlamentului, Sala I.C. Bratianu) -…

- Lotul Romaniei care va participa la Jocurile paralimpice Invictus, ce vor avea loc in perioada 20-27 octombrie in Sydney (Australia), vor concura la tir cu arcul, ciclism, atletism, canotaj, natatie, volei si saritura in lungime. Soldatii romani au fost raniti in teatrele de razboi, precum cel din Afganistan.…

- Romania va participa la Jocurile Invictus ce se vor desfasura intre 20 si 27 octombrie 2018, in Australia, la Sydney, cu o echipa formata din 15 militari raniti ca urmare a participarii la actiuni militare. Unul dintre ei este buzoianul Bogdan Dragomir, militarul ranit in Afganistan in 2016. El este…

- Un baiețel din Marea Britanie, Alfie Thompson, și-a aniversat recent implinirea varstei de 8 ani. Și a fost o aniversare extraordinara pentru el, fiindca mama lui, Borya Thompson, a facut cu cateva zile inaintea evenimentului, un apel pe Facebook, spunand ca puștiul ei iși dorea cu ardoare felicitari…

- Unii dintre noii migranti in Australia ar putea fi fortati sa se mute in orase mai mici si regiuni rurale in loc de orase mari precum Sydney si Melbourne, a declarat marti un ministru al guvernului, informeaza dpa. Conform propunerii, unora dintre noii imigranti li se va interzice sa traiasca in cele…