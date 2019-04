Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ursu, fiul disidentului ucis de Securitatea comunista, Gheorghe Ursu, ii cere explicații intr-o scrisoare deschisa procurorului general Augustin Lazar in legatura despre neinculparea membrilor Securitații in dosarul Revoluției din 1989. Scrisoarea deschisa este semnata de alți 11 intelectuali,…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat ieri ca Sectia Parchetelor Militare a inaintat instantei rechizitoriul in dosarul Revolutiei, care a fost inchis de mai multe ori si redeschis ultima data in 2016, la presiunea CEDO."Prezint public scuzele Ministerului Public pentru durata excesiva a duratei…

- Informația privind finalizarea anchetei in dosarul Revoluției a fost prezentata și de presa internaționala, jurnaliștii menționand ca fostul președinte Ion Iliescu urmeaza sa fie judecat pentru ”crime impotriva umanitatii” in legatura cu rolul pe care l-a jucat in evenimente din 1989.”Este…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, intr-o declaratie de presa, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a trimis in instanta dosarul „Revolutiei”. Printre cei inculpati se numara fostul presedinte Ion Iliescu si actualul consilier al premierului…

- Intr-o declaratie de presa la sediul Ministerului Public, Lazar a spus ca dosarul Revolutiei a fost una dintre cauzele asumate in proiectul sau managerial cu care a castigat concursul pentru numirea in functie, conform G4Media.

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a finalizat dosarul "Revolutiei" si l-a trimis in instanta.

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a trimis in instanta dosarul "Revolutiei". "Astazi, Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a inaintat…

- Augustin Lazar nu neaga ca ar fi fost implicat in distrugerea disidentului anticomunist Iulius Filip. In fata reporterilor Antena 3, procurorul general a afirmat doar ca ar fi vorba despre „manipularile...