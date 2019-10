Stiri pe aceeasi tema

- Corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participa, in perioada 15-17 octombrie, la un exercitiu naval, in zona Insulei Serpilor si in apele internationale ale Marii Negre, impreuna cu nava purtatoare de rachete „Pryluky” (Ucraina) si cu distrugatorul american USS „Porter”.

- Statuia, dezvelita la 25 octombrie 1968, de Ziua Armatei, data la care in anul 1944 Armata Romana a intrat in orasul Carei preluand controlul asupra intregului teritoriu pierdut in urma Dictatului de la Viena din 1940, a ramas in memoria colectiva ca fiind un monument al socialismului.

- Pretul bustenilor recoltati din padurile romanesti nu are legatura cu realitatea, ci are un anumit specific local, astfel incat intregul sector romanesc de prelucrare a lemnului e scos din competitia internationala, a avertizat managerul general al companiei de prelucrare a lemnului Holzindustrie Schweighofer…

- Implinirea, in anul 2020, a 80 de ani de la impunerea de catre statele fasciste europene a hotararilor Dictatului de la Viena din 30 august 1940, ne ofera prilejul de a realiza o trecere in revista a studiilor aparute, in principal, in publicatiile romanesti din actualele judete Covasna si Harghita,…

- Sambata, 31 august 2019, de la ora 16,00 va avea loc marcarea Dictatului de la Viena in cea mai greu incercata zona din județ, zona Carei. Satele romanești de aici precum și romanii din Carei care au refuzat sa devina cetațeni maghiari au fost expulzați peste granițele trasate abuziv in 30 august 1940.…

- Președintele Parlamentului ungar, Laszlo Kover, și-a moderat, in acest an, tonul declarațiilor pe care, in mod tradițional, le lanseaza la taberele de vara din Transilvania ale organizațiilor maghiare, unele extremiste. Nu pentru ca ar fi Centenarul primei eliberari a Budapestei de catre Armata Romana,…

- Noi apariții in presa despre manifestarea de la Carei din perioada 26 august – 1 septembrie 2019. Școala de Vara de la Carei avand ca tema ,,Dictatul de la Viena vazut prin ochii supraviețuitorilor,, suscita din ce in ce mai mult interesul presei naționale. Perioada istorica la care se face referire…

- Aducem mulțumiri presei care susține Școala de Vara organizata de Asociația foștilor expulzați și refugiați romani din 1940 de la Carei. Informația Zilei Satu Mare, Glasul Info, Actualitatea satmareana și Active News au postat in paginile lor informații detaliate despre desfașurarea primei ediții a…