Stiri pe aceeasi tema

- Angajații fast-food-ului au starnit furia oamenilor dupa ce s-a aflat ca aceștia au refuzat sa le ofere bauturi gratuite pompierilor care s-au luptat impotriva unui incendiu uriaș la o filiala a unui magazin B&M din York. Pompierii britanici au fost chemați pentru a stinge incendiul care s-a extins…

- Pompierii ISU Buzau intervin, la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu de proportii care a cuprins o suta de tone de furaje, in apropierea unei stane. Focul si fumul pot fi observate de la iesirea din municipiul Buzau, aflat la o distanta de cativa kilometri. Focul se manifesta la depozitul de…

- Incendiu cu urmari tragice la Buzau! Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuința din localitatea Ramnicelu. Focul s-a extins și la o a doua proprietate. Intr-una din case, pompierii au descoperit, șocați, cadavrul carbonizat al unui copil de aproximativ doi ani,…

- Un incendiu de proportii izbucnit astazi dimineata intr-o ferma agricola din comuna Ripiceni a afectat un depozit de furaje intins pe circa 1.500 de metri patrati. Focul s-a extins cu repeziciune, afectand circa 250 de tone de furaje. Din cauza proportiilor, in zona au fost trimise mai multe echipaje…

- Pompierii dambovițeni au lichidat, dupa 4 ore, un incendiu de proporții care a cuprins acoperișurile mai multor locuințe din fostul Post-ul Pompierii s-au luptat 4 ore cu focul la fostul IAS Tartașești! Proprietarul este responsabil pentru incendiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Cei aproximativ 36.000 de pompieri, care se lupta cu unul dintre cele mai distrugatoare incendii de vegetatie din istoria statului California, spera ca vantul mai calm de marti sa le permita sa avanseze in actiunile de control al flacarilor, potrivit Reuters. Decesele a sase persoane au fost confirmate…

- Doi copii si strabunica lor sunt printre cele cinci persoane care au murit in incendiile de vegetatie din nordul Californiei, in SUA, scrie BBC potrivit News.ro . Doi pompieri au murit joi, 17 persoane sunt date disparute, iar zeci de mii si-au parasit casele. Sherry Bledsoe a confirmat ca bunica ei,…

- Azi, in jurul orei 21.30 a izbucnit un incendiu in Paulesti. Focul a luat amploare, service-ul Well Auto arzand aproape in totalitate. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale si au reusit stingerea focarului dupa circa o ora de lupta cu flacarile. In incendiu au ars si mai multe masini aduse la reparatii…