Cum s-au cheltuit banii ieșenilor. Contract gras pentru o firmă italiană cu zero cifră de afaceri Primaria si principalele institutii din subordine au facut achizitii de peste 75 milioane lei in primul semestru al acestui an. Din aceasta suma, 80- din bani au fost castigati de firme prin licitatie, iar restul de 20- au fost incredintari directe. In jurul contractelor graviteaza circa 500 de firme, dar primele 20 cumuleaza o valoare totala a contractelor de 60 milioane lei. In top apar firme traditional abonate la fondurile administratiei locale: Conest (lucrari (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

