- Locuitorii Aradului, binecunoscuți pentru ca prefera sa circule cu bicicleta, se mandresc cu vechea tradiție a pedalatului pe strazile orașului. Pentru a putea circula fara probleme, in condiții de deplina securitate, conform standardelor moderne in domeniu, ani de zile au cerut administrației locale…

- Medicii de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire ale baiețelului de la Botoșani, care sufera de malformații grave, acesta fiind nascut cu șase degete la maini și la picioare.Micuțul din Botoșani care s-a nascut cu șase…

- Circulatia in centrul municipiului Iasi se desfasoara cu dificultate, fiind inregistrate blocaje in trafic, dupa ce peste 150 de autocare, puse la dispozitia pelerinilor care au vrut sa participe la hramul Sfintei Parascheva de catre Primaria din Voluntari au ajuns in oras.

- Avem sistemul pe care ni-l permitem, un sistem de asigurari sociale de sanatate. Din pacate, ce ofera sistemul nu este suficient. Mai mult, in plus fata de ce platesc asiguratii, venituri mai vin si din parteneriate cu Banca Mondiala, investitiile in infrastructura, si chiar si asa bucata din PIB alocata…

- Uniunea Europeana a cheltuit in mod inadecvat circa 3,3 miliarde de euro din bugetul sau pe 2017, o pierdere de 2,4%, a anuntat joi Curtea Europeana de Conturi (ECA), relateaza dpa. Practic, banii europeni nu au fost cheltuiti in conformitate cu reglementarile UE, fie in urma unei erori de contabilitate,…

- Daca despre liniile de tramvai putem vorbi de bine si la trecut, despre tramvaie, vorbim de bine doar la viitor. Pana in 2023, la Iasi vor ajunge 28 de tramvaie, iar noile vehicule vor inlocui circa o treime din mijloacele de transport electrice care circula zilnic pe cele opt trasee ale municipiului.…

- A confirmat in fiecare poziție in care s-a aflat. In business și consultanța. Este primul administrator public al orașului. Pe mana lui Dacian Palladi a mers primarul Bolojan atunci cand a decis cine e cel mai potrivit in a organiza, coordona si gestiona activitatea Primariei, cine ii poate fi partener…

- Concerte Subcarpati, Toulouse Lautrec si Ska-nk, tururile ghidate la Marea Nordului si in imprejurimi, filme de la TIFF proiectate la miez de noapte in aer liber, conferinte de idei cu personalitati ale Nordului, probe de MTB si Trail la Maratonul Nordului, iata cateva dintre atractiile editiei a cincea…