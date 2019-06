Cum s-ar numi Ministerele din Romania daca am fi in "1984"

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta poate fi considerat un cinematograf, caci este dotat cu un ecran sub forma de cupola, pe care se proiecteaza nu doar imagini cu spatiul cosmic, ci si filme documentare despre Terra si intregul Univers, potrivit stiri.tvr.ro. Iar cum nu a putut gasi specialisti in operarea planetariului computerizat,…

- De vineri, 14 iunie 2019, de la ora 10.00, se deschide Planetariul Brașov. Pana la sfarșitul lunii iunie spectatorii vor putea viziona doua spectacole ,,De pe Pamant in Univers” si ,,Doua mici bucatele de sticla – uimitorul telescop”. Varsta minima de acces este de 10 ani. Repertoriul spectacolelor…

- Potrivit oficialului, cele mai multe atacuri au inceput joia trecuta, din Regatul Unit, Franta, Romania, Statele Unite, Brazilia si Ecuador. Cancelaria prezidentiala de la Quito, Ministerele de Interne si Externe si Banca Centrala a Ecuadorului au fost doar cateva din tintele pirateriei informatice.…

- Beyonce de Romania a trecut prin momente extrem de grele din cauza unui microb luat din spital. Si-a scos implanturile de sani, dupa ce a facut o infectie cumplita si se pare ca problemele nu se opresc.

- The National Council for the Study of Securitate Archives (CNSAS) decided on Thursday to recheck Prosecutor General Augustin Lazar as regards the quality of worker or collaborator of the communist Securitate political police, given the information and the new elements that were debated in the press. …

- La intrarea in baza de cercetare se termina lumea pe care o cunosc. Sunt intr-o noua dimensiune. Cea a viitorului. Daca la Magurele se va echivala puterea Soarelui, Romania va fi locul de unde vor pleca noi raze de lumina catre Univers. In ziua de 7 martie 2019, laserul dezvoltat la Institutul National…

- Marti, 26 martie 2019, Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc si Comisarul European pentru Transport, Violeta Bulc vor participa impreuna cu reprezentantii Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati si ai Agentiei Executive pentru Inovare si Retele (INEA), in portul Giurgiu, la ceremonia de botez…

