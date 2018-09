• Parcursul lui Ovidiu Ionescu la Europenele de tenis de masa, trait la intensitate maxima! Titlul de vicecampion european cucerit de buzoianul Ovidiu Ionescu la Alicante continua sa produca reactii si emotii in spatiul public. Cel ce a adus Romaniei singura medalie la Europenele de tenis de masa din Spania a intrat in atentia presei nationale […] Articolul Cum s-a vazut de la fata locului cel mai important succes al tenisului de masa masculin din ultimii 58 de ani apare prima data in Opinia Buzau .