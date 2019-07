Cum s-a văzut aselenizarea de la Bagdad la București și povestea viitorului glorios care nu a mai venit ​Azi se împlinesc exact 50 de ani de când primul om a pus piciorul pe Luna, un eveniment istoric care a fost transmis la tv inclusiv în România. Aselenizarea a fost vazuta la momentul respectiv ca momentul zero al planetei, de la care americanii și rușii vor uita de rivalitate și, împreuna cu celelalte popoare, vor munci cot la cot pentru cucerirea spațiului, adevaratul vis al omenirii. Din pacate, aceasta predicție s-a dovedit a fi greșita.



Când eram copil, prin anii ’80, spațiul cosmic mi se parea fascinant. Îmi doream ca, atunci când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Doamna Dancila este in pozitia sa vorbeasca de performanta? Mai ales la nivel european, dupa modul catastrofal in care a condus Guvernul pana acum si dupa modul catastrofal in care PSD a guvernat? Prea putin ma intereseaza parerea doamnei Dancila din acest punct de vedere. (...) PSD nu a facut pana…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si-a atacat, vineri, colegul de partid, pe ministrul Culturii, Daniel Breaz, pentru modul in care a gestionat infiintarea unui Muzeu National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului. "O idee buna, insa prost aplicata si gestionata", a spus Ciolacu,…

- Cel mai mare planetariu din Romania va fi inaugurat vineri la Salina Slanic Prahova, evenimentul fiind prezentat de cosmonautul Dumitru Prunariu, anunța Agerpres . Supernova Planetarium, cel mai mare planetariu din Romania, va fi instalat in Salina Slanic Prahova, la 208 metri adancime – un proiect…

- Romania nu are o rețea 5G pusa la punct, dar un operator telecom ofera deja abonamente de internet 5G in trei orașe din țara, scrie Playtech. Vodafone este primul operator care lanseaza abonamente 5G in București, Cluj-Napoca și Mamaia. Astfel, compania extinde acoperirea rețelei in Cluj-Napoca și Mamaia…

- ​Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Guvernul condus de Maia Sandu este unul legitim, pe care Uniunea Europeana l-a recunoscut. Cu toate acestea, în momentul de fața, pro-europenii de la Chișinau nu au un partener în Guvernul de la București. ​„Exista un nou…

- Consum energetic spre zero si aplicatii ale inteligentei artificiale in constructii si instalatii se numara printre temele conferintei globale Clima 2019 care debuteaza duminica la Bucuresti. Organizat in premiera in Romania, Congresul se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 23 mai a.c., la Bucuresti, un mesaj in cadrul celei de-a XI-a editii a conferintei "Insurance Europe - Industria de Asigurari a Viitorului". Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice…

- Zeci de mii de romani au muncit inainte de 1989 in tari din lumea araba, in baza unor acorduri intre guverne. Oamenii erau angajati si platiti de statele respective, insa pe multi regimul de la Bucuresti i-a pacalit si i-a furat. In loc sa primeasca banii promisi, au muncit pe gratis, in conditii grele,…