Cum s-a transformat Kendall Jenner in ultimii 10 ani

- Starleta de reality-show studiaza dreptul si intentioneaza sa se prezinte la examenul de admitere in baroul din California in 2022. Kardashian, in varsta de 38 de ani si care are 134 de milioane de urmaritori pe Instagram, spune ca a devenit interesata de aceasta profesie dupa ce a intervenit pe langa…

- Mark Zuckerberg, cofondatorul si presedintele Facebook, a promis miercuri ca va transforma aceasta retea de socializare intr-o platforma mai atenta fata de viata privata a utilizatorilor sai si centrata pe confidentialitate, avand astfel in vedere o modificare a strategiei, informeaza AFP, transmite…

- Celulita este una dintre problemele care afecteaza din ce in ce mai multe femei. Este bine de stiut ca ea se regaseste ca problema cotidiana chiar si in viata celor mai cunoscute vedete. De pilda, Kim Kardashian a declarat in urma cu ceva timp faptul ca si ea s-a confruntat cu astfel de probleme de…

- Kim Kardashian și-a obișnuit fanii cu schimbari de imagine care mai de care mai indraznețe. Vedeta nu se da in laturi de la nimic atuci cand vine vorba de aspectul ei fizic și, deseori, se afișeaza așa cum nu te aștepți.