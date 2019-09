Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galați a murit injunghiat de mai multe ori de catre fratele sau, dupa o cearta. Crima s-a produs in comuna galațeana Pechea, in noaptea de miercuri spre joi. Doi frați au baut, iar apoi s-au certat.Victima a fost injunghiata in gat și sub clavicula, fiind preluata in stare foarte…

- Gruparea Statul Islamic a revendicat duminica atentatul sinucigas soldat cu cel putin 63 de morti si 182 de raniti, sambata seara, la o nunta, la Kabul, capitala Afganistanului, relateaza AFP.

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a ținut sa explice contextul in care a facut remarca „Ce credeți ca nu va mai putem bate o dat ca pe 10 august”, pe care consilierii PNL au interpretat-o drept amenințare. Marian Oprișan explica faptul ca in timpul ședinței de ordinare de…

- Statul roman pare ca s-a transformat in complicele criminalului din Caracal, in cazul adolescentei Alexandra Maceșanu, o copila inteligenta care a observat o ocazie pentru a cere ajutor și care a avut curajul sa profite de aceasta șansa. A sperat ca va fi salvata. Speranța ei a fost in van.

- Ieri dupa-amiaza, 5 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei și 4 pompieri voluntari din cadrul SVSU Cauaș au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lan de grau din localitatea Ghilești, dar și pentru limitarea propagarii acestuia la culturile invecinate. Din nefericire,…

- IBM este cunoscuta acum drept o companie care ofera servicii si solutii B2B in principal, dar asta nu inseamna ca inginerii sai au renuntat la proiectarea de dispozitive inovatoare pentru consumatori.

- Un baiat de 13 ani a disparut de acasa, iar autoritatile si familia l-au cautat neincetat. Trei ani mai tarziu, a fost gasit, insa aspectul sau a lasat loc multor suspicini, care s-au dovedit a fi... adevarate. Bucuria parintilor s-a transformat peste noapte intr-un cosmar.

- Cand te gandești la tancuri, te gandești la vehicule militare mari si puternice, dotate cu tunuri și alte arme si care matura totul in cale. Nimanui nu-i trece prin gand sa asocieze tancul cun un vehicul de lux.