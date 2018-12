Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit conducerii Cluj Innovation Park, care va administra centrul, de acest proiect vor beneficia 26 de companii, iar în ceea ce privește facilitațile de producție de film/TV, piața ținta este cea naționala. Suprafața nou creata a structurii de afaceri este de 13.256 mp și cuprinde…

- La un an de la incheierea acordului de infrațire intre Buzau și Soroca, Republica Moldova, incep sa se vada roadele. Deocamdata, dincolo de Prut, unde zilele trecute a fost inaugurata faleza de langa Cetatea Soroca, amenajata cu aportul financiar al municipalitații buzoiene. Cu trei luni in urma, faleza…

- Consiliul Județean a refuzat sa acorde avizul solicitat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Buzau-Maracineni pentru emiterea licențelor de traseu catre Țintești și Smeeni. Vestea ii bucura pe transportatorii privați, aflați luni in greva, insa ii nemulțumește pe navetiștii din cele doua comune,…

- Suspans la Timpark. E posibil ca felul in care este gestionat sistemul de parcare in centrul Timișoarei sa fie schimbat. Vestea ar putea afecta șoferii care platesc abonamente in așa-numita zona roșie. The post Se schimba Timpark? In centrul Timișoarei ar putea fi eliminate toate abonamentele appeared…

- Terapia ocupaționala ofera copiilor metode variate, activitați placute, distractive, pentru a imbogați deprinderile cognitive, fizice și motorii și pentru a spori increderea in sine. Cu ajutorul terapiei ocupaționale, un copil cu probleme in dezvoltare va invața sa interacționeze cu membrii familiei…

- „In loc sa progresam ALDE-PSD distruge tot ce exista si tot ce s-a realizat cu multa munca. In 2009 s-a hotarat inființarea SMURD Nadlac deoarece Primaria a primit o Ambulanța de tip B. 12 paramedici au fostșcolarizați la Centrul de Pregatire a ISU Timișoara, iar in 25.01.2010 a luat ființa acest…

- Curtea de Apel Brașov – instanța la care fusese stramutat dosarul in care un prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia, este acuzat de luare de mita și spalare de bani – s-a pronunțat, luni, in aceasta cauza care s-a judecat timp de doi ani la instanța de fond. Iulian Vaduvan, trimis…

- Procurorii DNA vizeaza deschiderea dosarului Tel Drum. Au depus cererea la ICCJ in 3 iulie. Termenul de judecata este astazi, dupa cum a fost anunțat de pe atunci. Judecatorii ICCJ vor decide daca i se va redeschise dosarul lui Liviu Dragnea. Obiectul dosarului este "confimare redeschidere…