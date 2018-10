Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui stop cardio-respirator. Sorin Cartu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci, a povestit printre lacrimi care au fost ultimele clipe de viața ale fostului fotbalist.…

- Actorul Cristi Iacob, juratul de la „Te cunosc de undeva!” pe care telespectatorii Antenei 1 il pot vedea in fiecare sambata, de la ora 20.00, la Antena 1, este un mare iubitor de pisici. De fapt, este un mare iubitor de animale. “Sunt un pisicar. De fapt, imi plac animalele, in general. Cand eram copil,…

- Moartea actorului a fost confirmata de directoarea teatrului unde Roman Kartsev activa. Intr-un interviu pentru RBC, directoarea teatrului, Natalia Zeromskaya, a declarat ca data in care celebrul actor va fi inmormantat nu a fost facuta publica, scrie archynety.com. Roman Kartsev, care s-a…

- Cantaretul Charles Aznavour a decedat luni dimineata din "cauze naturale", in urma unei "insuficiente cardio-respiratorii'', a precizat marti pentru AFP procurorul din Tarascon, Patrick Desjardins, dezvaluind rezultatele autopsiei realizate marti."Ipoteza inecului ca urmare a unui lesin este…

- Este doliu in lumea fotbalului din Romania. Vitali Balițki, unul dintre primii stranieri de la CFR Cluj, a murit la doar 39 de ani. Fostul fotbalist s-a stins din viața fulgertator, potrivit evz. Vitali Balițki a murit la varsta de 39 de ani Vitali Balițki, unul dintre jucatorii care au activat la CFR…