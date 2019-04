Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) cere o intalnire cu reprezentantii Ministerului Justitiei si cu cei ai SRI pentru preluarea arhivei SIPA si, respectiv a fondurilor de arhiva ale serviciului care privesc relatia dintre magistrati si fosta Securitate. Consiliul National…

- Sindicalistii din penitenciare solicita o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a discuta despre plata unor drepturi salariale restante si anunta declansarea unor proteste, fiind nemultumiti de inghetarea salariilor prin OUG 114/2018. "Avand in vedere ca bugetul aprobat pentru…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) ii cere premierului Viorica Dancila sa rezolve problemele financiare din penitenciare dupa ce Ministerul Justitiei ar fi suspendat plata unor drepturi salariale legale din lipsa de buget. Sindicalistii precizeaza…

- Reprezentanții sindicaliștilor din penitenciare spun ca au solicitat o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a rezolva problema salariilor și, in cazul in care nu le va fi acceptata invitația, vor relua protestele și vor cere in instanța obligarea ANP la plata orelor suplimentare restante.„Avand…

- „Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere…

- Organele unui deținut aflat in moarte cerebrala nu pot fi prelevate deși familia și-a dat acordul. Medicii din Oradea se afla intr-o situație inedita intrucat un ordin al Ministerului Justiției interzice prelevarea de organe de la deținuți, cu excepția situației in care donarea se face pentru rude de…

- Incepand de maine, 1 martie 2019, pentru o perioada de 2 ani, respectiv pana in 28 februarie 2021, traficul rutier va fi restricționat pe DJ 107M Rimetea – Aiudul de Sus, pentru masini mai grele de 7,5 tone. Consilierii județeni au aprobat in ședința de joi, 28 februarie, instituirea de restricții temporare…

- Scos din puscarie de niste judecatori care au considerat ca merita sa umble slobod printre oameni, un individ prins cu arme si munitie de razboi a ajuns sa terorizeze o familie, fiind protejat chiar de Politia Romana.