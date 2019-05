Stiri pe aceeasi tema

- In mod normal, caracatita se foloseste de tentacule atunci cand vaneaza sau se apara. Ea se foloseste de tentaculele sale lungi si puternice pentru a prinde celelalte animale si le strange cu putere cu ajutorul ventuzelor. O caracatita din Oceanul Pacific ajunsa la maturitate are pana la…

- O vloggerița a aflat pe pielea ei – la propriu – ca nu este bine sa te pui cu furia naturii. Tanara a fost atacata chiar de catre caracatița pe care incerca sa o manance de vie. Animalul s-a agațat de fața ei atat de tare, incat a lasat in urma o rana.

- O caracatița a decis ca nu vrea sa devina pranzul unei tinere și s-a luptat pentru propria-i viața. O tanara din China s-a filmat live in timp ce incerca ... The post S-a filmat in timp ce incerca sa manance o caracatița de vie. Ce i s-a intamplat in timpul transmisiunii live a facut o pe tanara sa…

- Din punct de vedere alimentar, postul crestin ortodox presupune renuntarea pe o anumita perioada de timp la consumul tuturor alimentelor de origine animala si inlocuirea acestora cu alimente de origine vegetala. Si cand spun inlocuirea nu ma refer la folosirea a tot felul de preparate care sa imite…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, sustine joi o conferinta de presa in cadrul careia va fi prezentat clipul de promovare a Romaniei tradus in mai multe limbi straine dupa ce Ministerul Turismului si Facultatea de Limbi si Literaturi Straine au semnat un protocol de colaborare pentru traduceri specializate,…

- Dupa ce vantul a brazdat cu furie Romania, “rezultatele” nu au intarziat sa apara. Iata in imaginile alaturate, cum s-a “razbunat” vantul pe bannerele si reclamele politicienilor. Reamintim ca ANM a precizat ca mai multe zone ale tarii au avut COD GALBEN, valabil in intervalul 15 martie 2019 ora 23:00-…

- Lino Golden lanseaza piesa „1, 2, 3”, produsa chiar de el, pentru care a compus atat muzica și versurile, cat și partea instrumentala. Mix masterul aparține lui Alex Baisan. Lino le transmite fanilor sai ca acesta este doar inceputul, pentru ca „1, 2, 3” este prima piesa de pe noul material pe care…

- O femeie din București s-a razbunat pe mașina iubitului ei, dupa ce a aflat ca barbatul a inșelat-o.Cateva imagini cu autovehiculul vandalizat de bucureșteanca tradata in dragoste au devenit virale pe Internet, scrie a1.ro.