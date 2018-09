Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de localitati afectate de pesta porcina africana scade usor, potrivit statisticilor ANSVSA. La data de 27 septembrie, cu circa trei luni inainte de Craciun, pesta porcina africana (PPA) era semnalata in 223 de localitati din 13 judete, cu 952 de focare, dintre care 15 in exploatatii comerciale,…

- Lupta cu boala care a ucis peste 311.000 de porci a ajuns intr-un impas fara precedent in Romania. In timp ce reprezentanții ANSVSA susțin ca au luat toate masurile, in conformitate cu legislația europeana, in cotețele satenilor animalele mor pe capete. Un nou focar a aparut, acum, in Clinceni, la doar…

- La data de 19 septembrie, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 227 de localitați din 13 județe, cu un numar de 927 de focare (dintre care 11 in exploatații comerciale) și 62 de cazuri la mistreți, anunța miercuri Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).In…

- La data de 19 septembrie, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 227 de localitati din 13 judete, cu un numar de 927 de focare (dintre care 11 in exploatatii comerciale) si 62 de cazuri la mistreti, anunta miercuri Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).