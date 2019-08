Stiri pe aceeasi tema

- Crimele odioase din Caracal au intors Romania cu susul in jos și au revoltat toți oamenii. Chiar daca Gheorghe Dinca a marturisit ca le-a ucis pe cele 2 adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, momentan nu s-au gasit probe care sa conduca la ipoteza clara a unei crime.

- Gheorghe Dinca, barbatul suspectat ca le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost de acord sa fie testat cu aparatul poligraf, anunța Procurorul șef al DIICOT, Felix Banila.

- Ies la iveala detalii despre personalitatea celui care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza. Gheorghe Dinca și-a recunoscut crimele in curtea proprie. In momentul in care au simțit ca el e gata sa cedeze, din echipa care le-a interogat s-au indepartat femeile. Asta pentru ca barbatul…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, face acuzații grave! Barbatul suspectat ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu susține ca a fost batut de procurori și cere ingrijiri medicale.

- Criminalul in serie din Caracal, Gheorghe Dinca, a facut declarații duminica seara in fața procurorilor DIICOT cu privire la ultima victima, Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani luata la ocazie.Dupa ce a recunoscut crimele, Gheorghe Dinca le va arata astazi procurorilor cum le-a ucis pe cele…

- Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi…

- In cursul zilei de duminica, Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a recunoscut faptul ca le-a omorat pe cele doua tinere disparute in mod misterios, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.

- Alexandra Maceșanu, fata ucisa la Caracal, era o eleva de nota 9, o fata liniștita, preocupata doar de școala. Și Luiza, fata disparuta despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de același individ era o tanara foarte cuminte, iar profesorii sai spun ca era exclus „sa plece cu cineva”. Alexandra Maceșanu…