- In fiecare an pe data de 20 iulie, Biserica sarbatoreste ridicarea la cer a Sfantului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. Sfantul Ilie este unul dintre cei mai importanti prooroci din Vechiul Testament, este cinstit de de crestini, ca aducator de ploi, dupa ce, prin rugaciunea sa, a salvat de la moarte poporul…

- Zi speciala pentru tibetanii din toate colturile lumii. In India, tara in care s-a autoexilat Dalai Lama, au avut loc ceremonii grandioase in mai multe orase cu ocazia aniversarii a 84 de ani de la nasterea liderului spiritual.

- Aceasta are o data schimbatoare in calendarul ortodox, fiind stabilita in sambata de dinaintea Duminicii Pogorarii Duhului Sfant sau a Cincizecimii, sarbatoare stabilita in functie de data celebrarii Pastelui (la 50 de zile de la Paste). Astazi, Biserica face o pomenire generala a mortilor, rugandu-se…

- Sfanta Liturghie susținuta de Papa Francisc la Șumuleu Ciuc a inceput, sambata, slujba fiind in limba italiana. Pentru prima data dupa Al Doilea Razboi Mondial a fost scoasa din biserica franciscana statuia Facatoare de Minuni a Maicii Domnului, conform Mediafax.Sfanta Liturghie de la Șumuleu…

- 375.219 de romani au votat in afara granitelor romanesti la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Pe langa cozile interminabile de la sectiile din Europa, au fost romani care nu au ezitat sa isi exprime optiunea pentru eurodeputati nici in Hong Kong, Iran, Cuba sau Filipine. 557 de romani au votat…

- Rona Hartner se lupta de cateva luni cu diagnosticul cumplit de cancer, dand dovada de o atitudine optimista și de o credința puternica. Indragita actrița iși ține la curent fanii cu fiecare pas pe care-l face. Rona Hartner, in varsta de 46 de ani, a fost operata in luna februarie, in Romania , dupa…

- Sfinții împarați Constantin și Elena sunt sarbatoriți luni, 21 mai, de catre creștini. De numele acestor sfinti, primii împarati crestini,sunt legate multe traditii. Sfintii Mari Împarati si Întocmai cu Apostolii, Constantin si mama sa, Elena, pomeniti în…

- Un dosar din arhiva Judecatoriei Zalau scoate la iveala modul in care doua femei din judetul Salaj au ajuns sa se judece din cauza scaunului din biserica. Reclamanta a cerut si daune morale, iar judecatorii i-au admis cererea.