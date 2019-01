Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului s-a lansat, marti, intr-un atac dur la adresa PSD si a actualei majoritati de guvernare. El a aratat ca, din cauza prezentei slabe la vot, in 2016, PSD a ajuns la Putere, iar ceea ce se intampla acum este „o catastrofa”, faptul ca se discuta pe fata despre amnistie si gratiere. Presedintele…

- 42 de oameni au fost raniti in Japonia, in urma unei explozii provocate de o acumulare de gaz. Incidentul a avut loc intr-un restaurant din Sapporo, un oras din nordul tarii.Deflagratia a fost atat de puternica, incat a zguduit toate cladirile din jur si a spart zeci de ferestre.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea,...

- Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit, duminica dimineata, seismul produs in Romania la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri.

- Explozia care s-a produs in ajun de Hramul Orasului, in sectorul Rascani ai Capitalei, a curmat viata a cinci persoane. Ieri dupa amiaza, la Institutul de Medicina Urgenta s-a stins din viata femeia, in apartamentul careia s-a produs deflagratia.

- Catastrofa feroviara in Maroc, unde un tren de navetisti a deraiat din motive inca necunoscute. Cel putin 7 oameni au murit si aproape 80 au fost raniti.Pasagerii in stare grava au fost transportati la spitalul militar din capitala Rabat.

- Zeci de persoane au participat duminica, 7 octombrie 2018, la comemorarea victimelor celei mai mari catastrofe feroviare din istoria Romaniei. S-au implinit 50 de ani de la accidentul feroviar de la Bucerdea Grinoasa, din 7 octombrie 1968, soldat cu decesul a 22 de persoane si ranirea altor 72.

- Premierul Viorica Dancila a participat miercuri la o dezbatere in Parlamentul European pe tema justitiei si a statului de drept din Romania. Cristian Preda crede ca PSD inca nu a inteles ce inseamna apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana: “Sunt oameni care nu au inteles nici pana acum ce inseamna…