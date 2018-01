Stiri pe aceeasi tema

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.…

- "Demisia doamnei ministru Pana nu este doar din motive medicale. Aceasta demisie arata esecul programului de guvernare in tot ce inseamna domeniul ape si paduri si v-as aminti doar patru din cele 16 - atatea am identificat, sa spunem, prioritati ale Guvernarii PSD-ALDE - doar patru mai importante.…

- Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 6 ianuarie 2018 si conditii de participare…

- Locuri de munca in Jandarmeria Romana. Jandarmeria Romana scoate la concurs 151 de posturi de ofiter, subofiter si personal contractual prin incadrare directa. Jandarmeria Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs,…

- Dupa ce a venit cu explicatii despre salarii, premierul Mihai Tudose a dezbatut in cadrul interviului acordat Romania TV un alt subiect important: pensiile. Seful Guvernului sustine ca punctul de pensie va creste, ca urmare a dorintei Executivului de a rezolva inechitatile din cadrul sistemului.Citeste…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot in agricultura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu“, cu sediul in Carei, strada Rakoczy Ferenc nr. 12, judetul Satu Mare, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie, temporar vacante de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- Intr-o perioada cu ape tulburi in politica, dar și cu razboaie declarate fara ocolișuri in peisajul Justiției din Romania, iata ca PSD se confrunta, pe langa altele, și cu o problema serioasa. Mai exact, pare sa nu gaseasca un candidat propriu la președinție. Și, atunci, in strategia social-democraților…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 939 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania.

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- Denis Alibec este aparat de om din interiorul FCSB. Helmuth Duckadam, presedintele de onoare al "ros-albastrilor", nu crede ca varful de 26 de ani se da lovit si nu vrea sa joace pentru echipa lui Nicolae Dica. Eroul de la Sevilla stie ce probleme de sanatate are Alibec, dar este convins ca acesta…

- Din simularile efectuate de catre reprezentantii CNMR, aceasta scadere ar varia intre 15-20% din venitul brut. "Solicitam astfel, clarificari cu privire la acest aspect care vizeaza un numar foarte mare de cetateni, firme, universitati, organizatii de diverse tipuri, beneficiari ai finantarilor din…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a dat publicitatii un colaj foto care compara imagini din unele instante si pachete, in oglinda cu sedii ale unor instante din Siria (dupa bombardamente armate) sau Africa, inclusiv Republica Centrafricana, statul cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor din…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica propunerile pentru planul sau de actiuni pentru anul 2018. „Principalele repere ale anului viitor vor fi implementarea legii infrastructurii și pregatirea terenului pentru acordarea…

- Refugiatii aflati pe teritoriul Romaniei vor fi ajutati sa se reintegreze pe o perioada de 12 luni, potrivit unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit protectia internationala sau un drept de sedere…

- Ionut Negoita zice ca s-a saturat, dupa patru ani si jumatate in care a fost patron prin fotbal, si vrea sa vanda clubul Dinamo. Decizia e, de aceasta data, definitiva, pentru ca milionarul a anuntat, in mai multe randuri, ca renunta. Doar ca nu a gasit cumparatorul dispus sa-i dea suma pe care o cere,…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a declarat sambata, la Bistrita, ca potrivit proiectului de buget pe anul 2018, Romania va avea parte de „un boom economic”. „Va dau o veste buna: in bugetul de anul viitor, din ultimele discutii pe care le-am avut, investitiile reprezinta…

- Presedintele și premierul au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose au transmis astazi mesaje cu ocazia Zilei Nationale. Într-un mesaj de Ziua Naționala, postat astazi pe Facebook, președintele a atras atenția…

- Plecat in vara la Krasnodar, Andrei Ivan (20 de ani) nu a gasit in Rusia cel mai bun mediu pentru a se dezvolta, iar sefii lui CS U Craiova vor, la nici cinci luni dupa ce au incasat trei milioane de euro, sa-l readuca in Banie pe atacantul care facea furori in sezonul trecut. Accidentat…

- La mai bine de 24 de ore dupa ce a inceput cea mai mediatizata pomana din Romania, Oana Zavoranu a facut public un anunt transant, in stilul cu care ne-a obisnuit. In randurile scrise, sotia lui Alex Ashraf a facut referire atat de oamenii care o apreciaza, dar si la cei care continua sa o critice.…

- Autoritatile au pregatit propria viziune asupra reglementarii conflictului transnistrean. Planul, pe opt pagini, trebuie prezentat oficial în timpul apropiat, scrie KOMMERSANT. Documentul subliniaza necesitatea retragerii trupelor ruse din Transnistria si transformarea actualei operatiuni…

- Visul lui Gigi Becali de a impiedica dezvoltarea proiectului Armatei este pe cale sa se naruiasca. Oficialii Stelei, cu Marius Lacatus in frunte, au pus la cale un plan prin care echipa din Liga a IV-a sa devina o forta in Romania.

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Duritatea fara precedent a comunicatului Departamentului de Stat al SUA – care someaza coalitia PSD-ALDE sa opreasca modificarea legilor Justitiei – demonstreaza ca, pana in acest moment, pesedistii s-au facut ca ploua la toate mesajele diplomatice lansate de la Washington, fapt care – avertizeaza scriitorul…

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa…

- Un oraș din România a pregatit o cușca pentru urșii periculoși veniți "în vizita", în condițiile în care animalele salbatice vin tot mai aproape de centrul orașului.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.781 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 815 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari, 1 montator structuri (panouri) metalice; Portugalia…

- Romania nu a luat masuri suficiente pentru corectarea abaterilor de la obiectivul bugetar pe termen mediu, constata Comisia Europeana intr-un raport economic de toamna privind politicile bugetare ale țarilor membe.

- Daca ai intre 18 și 27 de ani, ești absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat și dorești sa lucrezi intr-un mediu dinamic, organizat și competitiv, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Alba te invita sa participi miercuri 22 noiembrie a. c. la Targul de Cariere Alba Iulia de la Alba Mall. …

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a demarat vineri, 17 noiembrie 2017, lucrarile de constructie a Centrului de Excelenta in Energetica „Stelian Gal” din Sibiu (langa Statia 400kV Sibiu Sud). Potrivit unui comunicat oficial, este vorba despre o investitie de circa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Goteborg, ca nu crede in ridicarea MCV pentru Romania anul viitor, precizand ca optimismul afișat de reprezentanții coaliției de guvernare in acest sens este "cel puțin nepotrivit". ...

- Puiu Popoviciu scapa de inchisoare. Potrivit Realitatea TV, este vorba despre Puiu Popoviciu care a fost condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare in dosarul ,,Afacerea Baneasa". Puiu Popoviciu in momentul de fața este in Marea Britanie, de unde autoritațile incearca fara succes…

- Cosmin Contra a dezvaluit ca va face cateva schimbari in echipa Romaniei pentru meciul amical cu Olanda, dar si ca sansele ca Sapunaru si Tatarusanu sa se afle pe teren pe Arena Nationala sunt inexistente in cazul primului si foarte mici in cazul celui de-al doilea. La conferinta…

- Deprecierea monedei nationale pâna peste pragul de 4,6 lei/euro a venit, miercuri, atât pe fondul incertitudinilor fiscale, cât si al mesajului de relaxare a abordarii fata de cursul de schimb, transmis de banca centrala, a declarat analistul financiar Claudiu Cazacu. „S-au…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit marti cu presedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Teodor Melescanu a transmis felicitari presedintelui Parlamentului muntenegrean pentru succesul inregistrat…

- ANAF a publicat ghidul pentru romanii care pleaca din țara, iar conform acestuia romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, amenzi daca nu anunța autoritatea fiscala. Obligația de a depune ghidul o au persoanele fizice…

- Fiica celei mai batrane mame din Romania s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Eliza Eliza are 14 ani și este o eleva model. Fata Adrianei Iliescu a caștigat diplome la diverse olimpiade, dar și la concursuri muzicale. Adriana Iliescu a devenit mama in 2005, la 67 de ani, dupa o inseminare artificiala.…

- "Cand am avut ocazia sa fiu consilierul primului ministru timp de zece zile, o performanța greu de egalat, am avut o idee vizavi de fondurile europene pe care am susținut-o, și anume ca Romania poate aduce in maximum trei ani de zile cele 23 de miliarde de euro alocate de la Comisia Europeana. Cum…

- „Cota unica de 1% aplicata cifrei de afaceri pentru companiile cu venituri sub 1 milion euro poate aduce o reducere a impozitelor platite de aceste companii de aproximativ 631 milioane de lei. Castiga 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 mil euro si zero angajati, precum…

- Muzicianul Tavi Clonda i-a amuzat pe toți fanii sai, dupa ce a aratat ce ține la ușa, ca sa-și pazeaza fetița. Tavi Clonda, care s-a mutat de curand in casa noua cu soția sa, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea , este pus pe glume. Muzicianul a facut publica o fotografie in care apare o arma,…

- Propunere legislativa: Actul de identitate pentru cei care implinesc 14 ani, gratis Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o propunere legislativa pentru ca actul de identitate al persoanelor care implinesc 14 ani sa fie subventionat de catre stat. Propunerea legislativa pentru modificarea…

- Din cei 529 de detinuti eliberati in prima zi in care Legea privind recursul compensatoriu a intrat in vigoare 184 au fost condamnati pentru furt, 135 pentru talharie, 47 pentru viol si 33 pentru omor, dintre care sase au fost condamnati pentru omor deosebit de grav, se arata intr-un raspuns al ANP…

- Romania ocupa locul trei in Uniunea Europeana in ceea ce privește sumele efectiv absorbite prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), dupa primele doua trimestre din acest an, fiind doar in urma Franței și Germaniei, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii…

- Romania dorește sa aiba o alocare a fondurilor europene identica cu cea pentru actualul cadru financiar și a solicitat sa nu existe niciun fel de condiționalitate referitoare la gradul de absorbție pe perioada actuala de programare, a declarat, joi, președintele Comisiei pentru afaceri europene a…

- Conferința internaționala ”Modele europene de valorificare a fondurilor structurale pentru implementarea Strategiilor de Specializare Inteligenta”, organizata de Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru la Alba Iulia, in perioada 24-25 octombrie 2017, a reunit circa 80 de experți in dezvoltare…