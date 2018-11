Cum s-a luptat cu kilogramele in plus Andreea Marinescu, prezentatoarea stirilor Pro TV

Stiri pe aceeasi tema

- Cum este Adela Popescu in ultimul trimestru de sarcina Adela Popescu se pregateste sa devina pentru a doua oara mama. Vedeta a intrat deja in ultimul trimestru de sarcina si marturiseste ca este din ce in ce mai dificil. Primul sau copil a avut la nastere 4,2 kilograme, iar acum actrita spera ca al…

- La pupitrul știrilor sunt rivale, insa in viața de zi cu zi, Andreea Esca și Andreea Berecleanu au un punct comun, legat de fiicele lor. Atat Andrea Esca, prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Pro TV, cat și Andreea Berecleanu, prezentatoarea Observatorului de la ora 19:00 de la Antena…

- Andreea Esca a implinit zilele trecute 46 de ani, dar nu varsta din buletin e importanta, ci sufletul tanar pe care stirista demonstreaza ca il are. Alaturi de o gramada de invitati, prezentatoarea Pro Tv a petrecut sambata la lasarea intunericului, la malul marii, pe plaja Tuzla. Prezentatoarea știrilor…

- Un algoritm care depaseste chiar poate face diferenta intre stirile reale si cele false, adesea depasind chiar si performantele oamenilor, a fost dezvoltat de cercetatori de la Universitatea din Michigan, in frunte cu o romanca.

- Amalia Enache (41 ani) revine luni, 13 august 2018, la pupitrul Știrilor PRO TV, de la ora 23.30, dupa o pauza de doi ani. Ea va prezenta, impreuna cu Cristian Leonte, sinteza celor mai importante evenimente din țara și din strainatate. ”Nu am sentimentul ca ar fi trecut doi ani de cand am prezentat…

- Prezentatoarea de la Pro TV care are deja trei copii mici Lavinia Petrea are 36 de ani , insa nu-i dai mai mult de 25. Mai mult, nu ai crede ca are trei copii mici acasa. Prezinta stirile Pro TV de dimineata de cativa ani buni, alaturi de Mihai Dedu, iar in aceasta perioada a trecut deja prin trei sarcini.…

- Prezentatoarea a marturisit ca deși este foarte pofticioasa, nu ”calca stramb” și respecta o dieta drastica impusa de un nutriționist, pentru a fi sigura ca va reveni la silueta ei de odinioara. Gabriela Cristea a declarat in timpul emisiunii pe care o modereaza ca nu ințelege cum anumite persoane…

- Ioana GinghinE a trecut prin multe obstacole pentru a o aduce pe lume pe fiica ei "i a lui Alexandru Papadopol. Actri:a a fEcut tratamente de fertilizare, iar acestea au lEsat urme pe silueta ei. Kilogramele pe care le-a ~ca"tigat atunci au fost date cu greu "i cu multE muncE.