Cum s-a jucat Olguta Vasilescu de-a procurorul timp de doua luni cu STS. Miza: ingroparea sistemului de prevenire a votului multiplu

- In calitate de presedinte al Comisiei care ancheteaza alegerile europarlamentare, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a sechestrat timp de doua luni tabletele STS pentru prevenirea votului multiplu. Din perspectiva anchetei, masura a fost inutila. In plus, poate afecta si alegerile prezidentiale. Iata…

- USR cere parlamentarilor PSD din Comisia speciala de investigare a eventualelor nereguli si fraude la alegerile europarlamentare din 26 mai, comisie condusa de deputata PSD Lia Olguta Vasilescu, sa urgenteze desigilarea tabletelor pentru prevenirea votului multiplu, tablete folosite la alegerile europarlamentare,…

- Parlamentul Republicii Moldova a decis anularea sistemului electoral mixt si revenirea la sistemul electoral proportional pe liste de partid. Proiectul care prevede acest lucru a fost votat in lectura a doua de 57 de deputati. Proiectul a fost inaintat de un grup de deputati care au argumentat necesitatea…

- Cei cinci experti care vor verifica sistemul informatic folosit la alegerile europarlamentare din 26 mai sunt: Constantin Gorgan, Sanziana Baleanu, Vasile Andrei, Constantin Alin Copaci si Radu Mihaiu. "As vrea sa vorbim despre expertiza, ce anume ne dorim de la aceasta expertiza. In primul…

- Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile din 26 mai va lucra si pe perioada vacantei, au decis, miercuri, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. "In vederea eficientizarii activitatii, avand in vedere programul de lucru al celor…

- Parlamentul a votat, miercuri, pentru formarea Comisiei speciale de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai. Comisia va fi condusa de social-democrata Lia Olguta Vasilescu. PNL au votat…

