Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes s-a simțit super bine in Maratonul lui Niculae, caruia i-a marturisit ca iși canta frustrarile in piesele ei. „Pentru ca scriu muzica pe care o scriu, lumea ma confunda cu un psiholog, cu un om care ar ști cu ce se mananca sentimentele, dar nu știu. Eu am marele noroc ca pot sa-mi... View…

- Intalnirea titanilor. Așa i-am putea spune dupa ce i-a facut Vali Dobrogeanu lui Dorian Popa in vlogul lui. Cum a reacționat Dorian Popa cand s-a intalnit fața in fața cu Vali Dobrogeanu, am aflat impreuna in Maratonul lui Niculae, live la Virgin Radio Romania: Dupa Ruby, nu putea sa vina nimeni altcineva…

- Primele 6 ore au fost #boom! Urmatoarele se anunța și mai intense! Inceput vineri dimineața, la ora 10, Maratonul lui Niculae cu numarul 4 va continua pana sambata la aceeași ora. Adica 24 ore petrecute live alaturi de tine pe frecvențele Virgin Radio Romania și video live pe pagina de Facebook Virgin…

- Alex Velea chiar este de nedesparțit de Antonia. Ne-a aratat asta și in urma cu puțin timp, la Virgin Radio Romania, in Maratonul lui Niculae. Deși il așteptam sa ni se alature abia o ora mai tarziu, impreuna cu Lino Golden, Alex Velea s-a grabit sa ajunga la radio și sa ii faca o surpriza... View Article

- Hai ca inceput bine ziua asta! Dupa ce Bogdan, Shurubel și Ionuț au dat startul pentru Maratonul lui Niculae cu numarul 4, Antonia a fost pe super fun live la Virgin Radio Romania, iar de la 12 Alex Velea & Lino Golden fac super show in Maratonul lui Niculae. Vezi aici cum Alex Velea &... View Article

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca refuzul lui Klaus Iohannis de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii pe Lia Olguta Vasilescu arata dorinta presedintelui de a deveni lider al Opozitiei."Niciodata nu am avut interimate atat de lungi la ministere atat de importante. Nimic nu ma mai…

- Irina Begu (71 WTA) și Monica Niculescu (100 WTA) s-au calificat aziin optimile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda). Begu a invins-o in primul tur intr-o maniera categorica pe rusoaica Evgenyia Rodina (72 WTA), scor 6-2, 6-0, la capatul unui meci care a durat doar 58 de minute. In…

- Experienta traita in Thailanda, in cadrul emisiunii "Insula Iubirii", a adus schimbari in viata fiecarui concurent. Bogdan si-a dat seama ca Hannelore este cu adevarat jumatatea lui si a decis sa nu amane nunta pe care o organizasera inainte de competitie. Insa, socul vine abia acum, la cateva zile…