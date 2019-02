Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi a obtinut cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European. Fosta sefa DNA a obtinut 26 de voturi, cu patru voturi peste cele 22 de voturi obtinute de candidatul francez, Francois Bohnert. Andres Ritter, procurorul german, a primit un singur vot.

- Toti cei trei aspiranti la prima functie in cadrul nou-infiintatului Parchet European urmeaza sa afle, in doar cateva ore, cum va arata votul in Comisia pentru libertati civile (LIBE). Dupa ce au fost audiati marti la Bruxelles, in Comisiile LIBE si de Control bugetar (CONT), Laura Codruta Kovesi a…

- Fiecare dintre candidați isi prezinta proiectul de management si raspunde intrebarilor adresate de membrii comisiei. Dupa prima runda de vot, pe primul loc s-a clasat candidatul din Franta, in timp ce Laura Codruta Kovesi a fost pe locul doi, la egalitate cu procurorul din Germania. Articolul integral…

- Comisiile LIBE și CONT din Parlamentul European vor vota asupra șefiei Parchetului European, pentru care candideaza și Laura Codruța Kovesi, și nu coordonatorii grupurilor politice. Comisia CONT va vota dupa audierea de marți a candidaților, iar cea LIBE miercuri dimineața.Decizia vine dupa ce ...

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata marți, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef european. Potrivit președintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes, fiecare candidat va fi audiat timp de 75 de minute, scrie Mediafax.Președintele Comisiei LIBE, Claude…

- Tageblatt, o publicație din Luxembourg, țara care va gazdui sediul viitorului Parchet European, arata cum întreaga afacere juridica în care este implicata Laura Codruța Kovesi s-ar putea întoarce ca un bumerang împotriva puterii de

- „Pentru prima data voi da un vot impotriva unui roman(?)! Nu voi vota in comisia LIBE pentru Codruța Kovesi. Dar va consult și daca o majoritate veți (sic!) spune sa o votez,voi schimba votul! Aștept cu interes punctul dumneavoastra de vedere. Din respect pentru miile de romani care au suferit…