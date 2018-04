Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea relațiilor interregionale și a colaborarii transfrontaliere sunt principalele obiective urmarite prin semnarea acestui acord, de catre reprezentanții celor doua parți. (A) Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, a semnat in data de 28 martie 2018, in prezența Ambasadorului…

- Festivalul „Buzaul Clasic” a debutat miercuri, 28 martie, la sala Consiliului Judetean, cu un spectacol de exceptie sustinut de membrii All’s Choir, cor format din cantareti de opera, din ansamblurile corale ale Operei Nationale si ale Filarmonicii ”George Enescu” din Bucuresti, cu mare experienta artistica…

- “Am semnat, in prezenta Ambasadorului Romaniei in Spania, Gabriela Dancau si a Consulului General al Romaniei la Bilbao, Marian Popescu, Acordul de colaborare intre Judetul Buzau si Comunitatea Autonoma din La Rioja!

- Dupa ce a pierdut centura WBA in fata ucraineanului Valentyn Golovko, Flavius Biea asteapta o confirmare a disputarii revansei pentru titlul continental WBA. Flavius Biea (12 victorii si o singura infrangere la profesionisti) se pregateste pentru un meci de palmares care va avea loc in 13…

- Județul Satu Mare a incheiat cu succes un proiect european derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Județul Satu Mare. Proiectul numit “Achiziții – Crearea unei economii locale eficiente” s-a derulat pe parcursul a 30 de luni. Prin acest proiect, responsabilii de achiziții publice din județul…

- Un acord de colaborare a fost semnat joi, 22 martie 2018, de presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, si directorul Muzeului Municipiului Bucuresti, dr. Adrian Majuru. In baza acestui acestui acord, cele doua institutii vor coopera…

- Reprezentantii Teatrului „George Ciprian” vor merge in Spania, pentru a sustine spectacole pentru romanii din comunitatea din Bilbao. La sfarsitul acestei luni, teatrul buzoian se va deplasa la Bilbao cu productia „Comedii cu Gorobete”, un spectacol realizat de buzoianul Radu Gabriel, cel care face…

- La 3 martie 2018, secretarul de stat la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Veaceslav Șaramet, și Marian Popescu, Consul General al Romaniei la Bilbao, au participat la o intalnire cu comunitatea romaneasca din regiunea spaniola Cantabria.

- Joi, 1 martie 2018, autoritațile județene au redeschis fostul spital de la Parscov, la capatul a trei ani de lucrari care au costat bugetul Consiliului Județean aproape 350.000 de euro. Președintele CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, este cel care a insistat ca spitalul inchis acum șapte ani de guvernarea…

- Violența ciocnirilor dintre fanii echipelor rusești din Europa League provoaca ingrijorare in Spania. Un agent a murit dupa ce a participat la operațiunile poliției din Bilbao, inaintea meciului dintre Athletic și Spartak Moscova.

- In urma cu aproximativ un an de zile, comuna Șpring, reprezentata de primar, Gheorghe Daniel Rusu și Mallen (Zaragoza, capitala regiunii Aragon) Spania, reprezentata de primar Ruben Marco Armingol au decis sa oficializeze relația de prietenie și colaborare prin semnarea unui protocol de infrațire. Duminica,…

- Veste buna pentru buzoienii de pe Valea Buzaului. Centrul de Sanatate Multifunctional de la Parscov va fi deschis, in cursul lunii viitoare, ca sectie exterioara a Spitalului Judetean Buzau. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu la finalul ședinței ordinare a…

- Astazi, consilierii judeteni au votat aprobarea bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2018. Potrivit presedintelui Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, bugetul este unul indestulator, usor mai mare decat anul trecut si se va imparti, in mare parte in investitii la nivelul judetului. “Este…

- Armenia, interesata de IT-ul clujean Noul ambasador al Republicii Armenia in Romania, Sergey Minasyan, a fost primit de Consiliul Judetean Cluj. În cadrul întâlnirii, în vederea intensificarii colaborarii bilaterale în multiple domenii de interes reciproc, pentru…

- Parlamentul a ratificat Acordul intre Guvernul Republicii Moldova și Azerbaidjan privind cooperarea in domeniul militar, intocmit la Chisinau, la 24 aprilie 2017 si la Baku, la 12 iunie 2017.

- Orasele spaniole Bilbao (nord) si Terrassa (nord-est) vor introduce, pe anumite trasee, autobuze de noapte special pentru feme, cu posibilitatea efectuarii de opriri la cerere. Proiectul, adoptat de autoritatile din...

- Are numai 17 ani si este castigatoarea sezonului al saselea „X Factor“ de la Antena 1. Olga Verbitchi este originara din Chisinau si a mai participat si la concursul MusicForKids International Festival, unde a castigat premiul cel mare. Adolescenta „cu voce pana la cer si inapoi”, asa cum a fost prezentata…

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Calificarea in semifinale se joaca in toate cele patru sferturi de finala. In tur, s-au inregistrat doar victorii la un gol diferența. ACTUALIZARE 26 ianuarie. FC Barcelona, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Valencia in semifinalele Cupei Spaniei, conform tragerii…

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Calificarea in semifinale se joaca in toate cele patru sferturi de finala. In tur, s-au inregistrat doar victorii la un gol diferența. Manșa retur 23 ianuarie 22.30 Sevilla – Atletico Madrid 3-1 VIDEO (in tur: 2-1) 24 ianuarie 20.00 Alaves – Valencia (1-2) 22.30 Real Madrid…

- • Dupa succesul inregistrat cu piesa “Sea Lo Que Sea“, cei doi au lucrat impreuna la prima piesa solo a artistei, „Magique“ Un videoclip al unei piesei senzuale a propulsat-o pe frumoasa Carine zilele acestea in topuri, cu muzica si versurile compuse de Luisa Luca, in regia lui Alex Ceausu, si cu participarea…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Pe data de 11 ianuarie 2018 a fost semnat Acordul de Colaborare intre Inspectoratul Școlar Județean Prahova, reprezentat de catre Nicolae Angelescu, inspector școlar general, și Primaria orașului Aspropyrgos, din Republica Elena, reprezentata de catre Athanasios Choupis, secretar general. Prin acest…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Barbatul de 39 de ani din Bozioru care si-a dus copilul in padure si l-a torturat drept razbunare pe sotia plecata in Spania a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorul de caz a propus instantei arestarea lui preventiva pentru santaj si rele tratamente dupa ce expertiza psihiatrica a evidentiat…

- O companie aeriana va opera din Suceava zboruri spre Madrid, Spania, din primavara acestui an, dar si spre o noua destinatie din Italia, Verona, a anuntat, duminica, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. ''Suntem in discutii pentru introducerea de noi zboruri de pe Aeroportul…

