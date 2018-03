Stiri pe aceeasi tema

- Conceptul de Stories, pionierat de Snapchat si copiat apoi de Facebook in toate serviciile sale, este functia pe care se pare ca o vom intalni cel mai des in toate aplicatiile in 2018. In timp ce Google incearca sa convinga publisherii sa realizeze continut special pentru cautari in format Stories,…

- Conceptul de Stories, pionierat de Snapchat si copiat apoi de Facebook in toate serviciile sale, este functia pe care se pare ca o vom intalni cel mai des in toate aplicatiile in 2018. In timp ce Google incearca sa convinga publisherii sa realizeze continut special pentru cautari in format Stories,…

- Din momentul in care Star Citizen a aparut pe Kickstarter, Frontier Developments, condus de omul care a creat originalul Elite, primul joc video complex creat vreodata, a dezvoltat, lansat și ajuns la al treilea sezon de conținut al lui Elite: Dangerous (al carui semn de punctuație inclus in nume…

- Deputatul roman Constantin Codreanu solicita repetat ca numarul posturilor din cadrul Autoritații Naționale pentru Cetațenie sa se dubleze. Președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii a prezentat la tribuna Camerei Deputaților o declarație politica prin care a cerut…

- Cresterea numarului de angajati din economie s-a oprit in luna octombrie 2017, cand a fost atins un maxim al ultimilor 20 de ani, de 4,872 milioane de salariati, imediat dupa ce Robor s-a dublat de la 0,8% la 1,6% si dupa ce cursul leu-euro a crescut brusc, arata datele de la Statistica.…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Numarul nasterilor premature a crescut in ultimii ani, fapt care provoaca ingrijorarea medicilor neonatologi din Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Medicul-sef al sectiei Neonatologie din cadrul maternitatii spitalului, dr. Dana Murariu, a declarat, ieri, in ...

- Software-ul a fost testat pe un site nenumit, pe care sunt postate zilnic 5 milioane de filmari noi. Dintre clipurile depistate de acesta doar 250 au fost alarme false, adica un procent de rezultate pozitive false de doar 0,005%.Jurnalistilor britanici prezenti la eveniment li s-a cerut…

- 85% din relaționarea cu clientul va fi efectuata fara a interacționa cu niciun om pâna în 2020, prevede un studiu condus de Gartner. Giganții din eCommerce precum Amazon, Walmart și eBay au abordat acesta tehnologie subtil, îmbunatațind eficacitatea echipelor ce utilizeaza inteligența…

- Oamenii de stiinta din cadrul subisidiearei health-tech a Google, Verily, au descoperit o noua metroda de a cataloga riscul de afectiuni cardiace la o persoana, folosindu-se de inteligenta artificiala si de procedee de Machine Learning.

- Google a lansat un program prin care, cu ajutorul inteligenței artificiale, poate determina riscul unui atac de cord sau a unui anevrism analizand retina pacientului. Google folosește inteligența artificiala pentru a analiza retina persoanelor și a determina riscul unui atac de cord sau al unui anevrism.…

- Cresterea organelor umane in interiorul altor animale este cu un pas mai aproape de realitate. Cercetatorii au anuntat recent ca au reusit sa creasca embrionul unei oi ce contine celule umane.

- Sylvester Stallone. Știrea care a zguduit lumea luni dimineata este ca ”Sylvester Stallone a murit!”. Aceasta este o știre falsa care s-a raspandit extrem de rapid, dovada stand cautarile pe Google.

- Sylvester Stallone. Știrea care a zguduit lumea luni dimineata este ca &"Sylvester Stallone a murit!&". Aceasta este o știre falsa care s-a raspândit extrem de rapid, dovada stând cautarile pe Google.

- Convinsa ca Romania, Europa și intrega lume se confrunta cu o problema certa, in expansiune vizibila, legata de știrile false, care genereaza evidente daune imense pentru persoane, instituții și state, umanista Maria Grapini a adresat o noua intrebare scrisa Comisiei Europene, pe acest subiect. Europarlamentarul…

- Parintii si medicii de familie, in special cei din proximitatea frontierei cu Ucraina, ar trebui sa acorde o atentie deosebita vaccinarii antirujeolice, dupa ce s-au inregistrat noi focare de rujeola in regiunea Cernauti, a declarat presei adjunctul DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu.…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- Papa Francisc a condamnat astazi raul reprezentat de stirile false si a precizat ca jurnalistii si utilizatorii retelelor sociale ar trebui sa se fereasca si sa demaste tacticile manipulative pe care le-a numit de „sarpe”. Acestea alimenteaza divizarea care serveste intereselor politice si economice,…

- Papa Francisc s-a pronuntat, miercuri, in favoarea unui "jurnalism al pacii'', pentru a contracara raspandirea stirilor false, pe care le-a calificat drept o amenintare majora pentru societate, scrie Agerpres, citand DPA. "Stirile false sunt un semn al unor atitudini de intoleranta si hipersensibilitate…

- Guvernul britanic a decis sa creeze o noua unitate pentru a combate „stirile false” (fake news) si pentru a incerca sa descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marti un purtator de cuvant al premierului Theresa May.

- Guvernul britanic va crea o noua unitate pentru a combate ''stirile false'' (''fake news'') si pentru a incerca sa descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marti un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si AFP.…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Facebook a anunțat vineri ca le va cere celor doua miliarde de utilizatori sa iși exprime opțiunea privind gradul de incredere pe care il au fața de știrile pe care le gasesc in newsfeed. Acest gest este o incercare a rețelei de socializare de a combate raspandirea dezinformarii, scrie AFP. Schimbarea…

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica, scrie…

- Huffington Post a anuntat ca inchide programul prin care publica continut realizat de colaboratori voluntari, intr-un demers care are ca scop cresterea calitatii editoriale a site-ului de stiri si evitarea publicarii unor stiri false, neverificate, scrie news.ro.

- Pe un site dedicat, fiecare cetatean italian va putea semnala ceea ce ii pare a fi o informatie falsa. Serviciile de politie specializate in supravegherea internetului si a retelelor de telecomunicatii, "politia postala", vor lansa o ancheta pentru a verifica, "in masura posibilitatilor", informatia…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a subliniat din nou puterea stirilor…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a adresat joi un mesaj de multumire pe Twitter omologului sau american Donald Trump, pentru gestul acestuia din urma de a da presei 'premii' pentru 'stirile false' (fake news), relateaza agentia PAP. 'Presedintele Trump tocmai a…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca are in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant, in prezent un proiect in acest sens aflandu-se in dezbatere publica. 'Avem in vedere imbunatatirea cadrului legislativ pentru activitatea de transplant. In prezent,…

- [caption id="attachment_39594" align="alignleft" width="387"] Imagine simbol/Sursa: Eurometropolis.eu[/caption] Cetațenii moldoveni pot participa la o consultare publica privind stirile false si dezinformarea online inițiata de Comisia Europeana. Propunerile și sugestiile cetațenilor pot fi expediate…

- Comisia Europeana a format un grup de experti pentru combaterea știrilor false si a dezinformarii. Din stuctura fac parte 39 de specialisti din domeniul IT, mass-media, mediul academic, reprezentanti ai retelelor de socializare Facebook si Twitter, dar si ai gigantul Google.

- Comisia Europeana a constituit un grup la nivel inalt din 39 de experti pentru dezvoltarea unei strategii in blocul comunitar in vederea combaterii fenomenului stirilor false si a dezinformarii in mediul virtual, conform unui comunicat al institutiei.

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii in mediul…

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul Facebook, a recunoscut in rezolutia sa pentru 2018, postata pe rețeaua de socializare, ”erorile” in inlaturarea știrilor false sau a mesajelor care incita la urași abuzuri. Zuckerberg a promis sa remedieze problemele in aceste an.

- Unul dintre liderii politici ai lumii a inceput razboiul impotriva știrilor false. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca va propune modificari legislative care sa impiedice manipularea opiniei publice prin utilizarea așa-numitelor "fake news".

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „stirile false”, precizind ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica, scrie News.ro,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri ca intenționeaza sa introduca in legislație masuri pentru oprirea propagarii de știri false in mediul online, in special in campaniile electorale, intr-o referința voalata la publicații sprijinite de Kremlin, RT și Sputnik, scrie France24.Citeste…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca, in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica, scrie bbc.com.

- Prin dublarea numarului actual de donatori, sansele de salvare ale pacienților care au nevoie de un transplant ar ajunge la 75%. Anul care tocmai s-a incheiat a consemnat o creștere cu peste 10.000 a numarului de persoane inscrise in Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice,…

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a afirmat, miercuri, ca isi doreste instituirea unei legislatii menite sa contracareze raspandirea stirilor false pe retelele de socializare, argumentand ca acestea reprezinta o amenintare la adresa democratiilor liberale, relateaza Associated Press.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si-a exprimat miercuri intentia de a revizui legislatia tarii pentru a lupta impotriva raspandirii stirilor false pe retelele sociale. Lucru care, afirma el, pune in primejdie democratiile liberale, scrie Reuters .

- Cele mai mari companii americane de tehnologie au avut un an record din punct de vedere financiar, dar la capitolul imagine a fost un an dezastruos, fiindca niciodata nu au fost atat de multe stiri negative despre ele. Subiectele au fost de o diversitate uluitoare, de la modul in care sunt tratate femeile…

- Vremea pacatoasa din ultima perioada si aradenii care nu au stiut cum sa-i faca fata au condus la cresterea semnificativa a numarului de infectii respiratorii acute. Daca anul trecut, pe vremea aceasta, medicii au raportat 905 cazuri, anul acesta in evidentele lor se afla cu 27% mai multe: 1.150 de…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat anunta promulgarea de catre presedintele Klauss Iohannis a Legii Prevenirii. Reprezentantii mediului de afaceri sustin, insa, ca Legea este inutila, avand in vedere ca a fost golita de continut. Contraventiile si modelul planului de remediere…

- Teoretic, in Romania transportul rutier de marfuri este un sector in plina expansiune. Și asta pentru ca este unul dintre domeniile cu cea mai mare creștere a numarului de companii inființate in anul 2016, comparativ cu anul 2015. Practic insa, potrivit unei analize realizata de Creditinfo la nivel…

- Comisia Europeana a pregatit un plan impotriva stirilor false care va fi pus in practica in primele luni ale anului 2018. Parlamentul European a votat miercuri raportul anual privind politica externa in care cere statelor membre si UE ''sa contracareze stirile false si dezinformarea". Iar joi seara,…

- In cadrul vizitei de lucru intreprinse la Minsk, prim-ministrul Pavel Filip a avut luni, 11 decembrie, o intrevedere cu omologul sau din Belarus, Andrei Kobeakov. Cei doi oficiali au mentionat dinamica pozitiva a relatiilor moldo-belaruse.