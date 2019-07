Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion și Dani Oțil au prezentat, in direct, imagini inedite cu Ramona Olaru și prima ei apariție la "Neatza cu Razvan și Dani". Inainte de epoca Flavia, matinalii erau in cautare de vecina, așa ca au organizat un castig pentru a-și gasi colega perfecta. La el a participat și Ramona.

- Dani Oțil, prezentatorul matinal de la "Neatza cu Razvan și Dani", a povestit, in direct, cum s-a trezit in weekend cu o nota de plata uriașa, dupa ce Razvan Simion și Ramona Olaru au dat o petrecere pe banii lui.

- Dani Oțil și Razvan Simion impartașesc amintiri din copilarie, in direct, la Neatza cu Razvan și Dani. Cei doi iși aduc aminte de perioada liceului și fac glume unul pe seama celuilalt la capitolul vestimentar. Se rade copios, caci moda vremii era tare ciudata.

- Plecarea Flaviei Mihașan in concediu prenatal a produs, in urma cu doua luni, schimbari in schema matinalului de la Antena 1. Ramona Olaru, tanara nou-venita, spune ca s-a integrat rapid in noua echipa, dar mai are de lucrat la cerințele impuse de colegul Razvan Simion. Noua vecina de la "Neatza cu…

- La "Neatza cu Razvan și Dani", Razvan Simion spune cel mai tare banc despre angajații care iși doresc salarii mai mari, dar șefii nu ii baga in seama. Asta in contextul unei discuții despre bani cu colegul Dani Oțil.

- Razvan Simion s-a intors cu doua trofee de la etapa de cupa Off Road Sighișoara și s-a laudat cu ele, luni, la „Neatza cu Razvan și Dani”, deși Dani Oțil i-a atras atenția ca el nu a parcurs nici macar un metru intr-o astfel de cursa.

- Razvan Simion si Dani Otil, simpaticii prezentatori de la Neatza cu Razvan si Dani, au incercat o noua provocare: „Hula Hoop cu inghețata in mana". Amalia și Ramona au trebuit sa manance din mainile lui Dani Oțil și Razvan Simion cate o inghețata, in timp ce simpaticii matinali faceau Hula Hoop cu doua…