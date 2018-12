Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul George Cristian Maior a lansat joi, la Washington, in calitate de autor, volumul "Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner" (America's First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), informeaza un comunicat de presa al ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii citat…

- Instant Factoring, prima companie romaneasca de micro-factoring online pentru IMM-uri, a primit o finantare de 1,5 milioane euro de la un fond de investitii din Statele Unite ale Americii, fondurile urmand sa sustina extinderea activitatii, prin dezvoltarea operatiunilor de micro-finantare pentru un…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a inaugurat, miercuri, Raftul american de la Biblioteca Judeteana "Duiliu Zamfirescu" din Focsani, care cuprinde 200 de volume de carte, in valoare de peste 3.200 de dolari. "Sunt foarte bucuros sa ma aflu in aceasta biblioteca…

- Specializat in fizica fluidelor, un profesor al Universitatii de Vest din Timisoara a castigat o bursa in Statele Unite ale Americii si va continua acolo studiile in domeniul Fizicii Matematice. Victor Ambruș, lector la Facultatea de Fizica a Universitații de Vest din Timișoara, a caștigat o bursa Fullbright…

- Jurnaliștii de la The New York Times au publicat un articol in care au fost nevoiți sa dezminta afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus ca „Uniunea Europeana a fost creata ca sa profite de Statele Unite ale Americii in ceea ce privește importurile și asta au facut” , scrie digi24.ro.…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, aflat marti in vizita la Paris, a dat asigurari ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor da dovada de ''o fermitate de neclintit'' in angajamentul lor in cadrul NATO, relateaza AFP. ''Statele Unite au demonstrat ca ele continua sa dea dovada de…

- Aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii, Mihai Fifor, se va intalni, miercuri, la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii, generalul James Mattis, una dintre cele mai importante și influente persoane din lume. Oficialul roman și cel american vor discuta…

- }ntamplare fErE precedent in campionatul profesionist de fotbal american din Statele Unite ale Americii! Vontae Davis (30 de ani), funda"ul lui Buffalo Bills, a decis sE se retragE in pauza meciului pe care echipa lui l-a disputat, duminicE, impotriva echipei Los Angeles Chargers.