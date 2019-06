Stiri pe aceeasi tema

- Crima macabra la batranete, in Galati. O femeie de 67 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei de 75 ani. Individul a injunghiat-o, apoi a transat cadavrul pe care l-a dus langa gardul cimitirului de pe centura orasului, scrie news.ro Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, femeia gasita…

- Trupul ciopartit al unei femei ramasa inca neidentificata a fost descoperit azi noapte de politisti pe soseaua Drumul de Centura din Galati. Victima a avut o moarte violenta. Un suspect a fost ridicat de politisti si este audiat de procurori.

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea de catre persoane necunoscute a infracțiunilor de inșelaciune, fals privind identitatea și fals in inscrisuri sub semnatura privata, constand in aceea ca, la data de 6 iunie, s-a…

- Criminalul care a ucis cu sange rece un polițist a fost prins dupa aproape 36 de ore. Oamenii legii au intervenit in toiul nopții pentru a-l prinde pe barbatul care se adapostea in casa bunicii unui prieten din Remetea Mare.Deși conform IPJ Timiș barbatul nu a ripostat, intervenția a fost…

- Un barbat de 34 ani si patru minori, cu varste cuprinse intre 15 si 16 ani, banuiti de savarsirea unei fapte de talharie, au fost retinuti de politisti, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate,…

- Shane O’Brien, un criminal din Marea Britanie ce a fost extradat din Romania este pus sub acuzații grave. Se pare ca barbatul a ajuns pe mana oamenilor legii, dupa ce i-ar fi taiat gatul unui barbat.