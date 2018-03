Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Primaria Municipiului Bucuresti a castigat definitiv procesul intentat de USR pentru suspendarea hotararilor CGMB privind infiintarea celor 22 de companii care alcatuiesc Holdingul Municipal Bucuresti- Capitala EuropeanaPrin Decizia nr. 1487/14.03.2018, Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv,…

- Tribunalul Iasi a decis, miercuri, ca un adolescentul din Iasi care era judecat pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de droguri sa fie obligat sa mearga inapoi la scoala. "Instanta a dispus aplicarea, in cazul inculpatului minor Gabriel P., a masurii educativa a asistarii…

- Consiliul Judetean Alba a scapat de al doilea proces privind daunele compensatorii solicitate de firmele care au pierdut licitatia referitoare la atribuirea unor trasee de transort calatori in urma cu aproape 10 ani. Curtea de Apel Cluj-Napoca a decis joi, 8 martie 2018, sa respinga actiunea firmei…

- Florin Talpan, in proces cu superiorii de la CSA Steaua. Și-a dat șefii pe mana Parchetului Militar! La CSA Steaua nu este liniște, cu toate ca echipa lui Marius Lacatuș și Ion Ion se afla pe primul loc in Liga a 4-a, avand șanse mari de promovare in al treilea eșalon valoric al țarii. ”Sursa” scandalului il…

- Pronuntarea in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-ar fi folosit ilegal, potrivit lui Florin Talpan, de marca "Steaua", a fost amanata pentru 21 martie de Tribunalul Bucuresti.

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti sunt asteptati sa se pronunte, miercuri, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua".

- Magistratii Judecatoriei Slobozia au admis, luni, cererea de eliberare conditionata formulata de Ioan Becali. "Admite propunerea de eliberare conditionata formulata de comisia pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Slobozia, judetul Ialomita. Dispune liberarea conditionata a petentului-condamnat…

- Ministerul Tineretului si Sportului va fi obligat prin sentinta pronuntata vineri de Curtea de Apel Bucuresti sa emita avizul de modificare a statului FRF, dar schimbarile statutare nu vor fi in vigoare la data alegerilor pentru presedintia federatiei, astfel incat candidatura lui Ionut Lupescu nu va…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, solicitarea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale, formulata de tortionarul Alexandru Visinescu, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat. Acesta executa o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitatii. Decizia…

- Judecatorii CAB au respins, joi, cererea de intrerupere a executarii pedepsei facuta de torționarul Alexandru Vișinescu, dupa condamnarea la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat pe motiv ca bolile de care sufera ar face imposibila…

- ♦ Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a terminat anul trecut cu un profit brut de circa 1,5 miliarde de lei, valoare apropiata de nivelul record din 2016 si cu 20% peste cea bugetata pentru 2017 ♦ Controlul costurilor, dar si preturile mari din piata energiei au…

- Curtea de Apel Bucuresti a validat rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata trei avocati din Capitala implicati in derularea unor contracte de consultanta judiciara cu fosta societate de Inchidere Conservare Mine SA T&aci...

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata. In data de 21 decembrie 2016,…

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Politia Capitalei a anuntat, luni, ca o persoana necunoscuta a informat la 112 despre existenta unui sistem exploziv in incinta Curtii de Apel Bucuresti. Si la Parchetul General este alerta cu bomba. Potrivit sursei citate, au fost luate masuri din competenta si urmeaza ca Biroul Pirotehnic al IGPR…

- Este stare de alerta la Curtea de Apel Bucuresti, iar autoritatile intervin de urgenta dupa ce un apel la 112 a avertizat asupra unui sistem exploziv in incinta institutiei. Apelul ar fi fost facut in urma cu scurt timp, in jurul orei 12.20, mai spun autoritatile."Prin sistem 112 o persoana…

- Curtea de Apel București a dispus, in noiembrie anul trecut achitarea avocatului Radu Pricop, ginerele fostului președinte Traian Basescu, pentru savarșirea infracțiunilor de complicitate la șantaj și instigare la fals in declarații. Procurorii DNA au suferit o infrangere majora. Traian Basescu a…

- Vineri, 16 februarie, la Curtea de Apel București, s-a desfașurat o noua ședința a instanței de judecata in procesul de fuziune dintre PMP și UNPR. Partidul Mișcarea Populara, prin avocat angajat, a solicitat instanței sa respinga cererea de intervenție auxiliara in proces a celor 48 de președinți ai…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3,…

- Și prin intermediul instantei, Pandurii isi ia adio de la revenirea in Liga I, asta dupa ce, zilele trecute, gruparea de fotbal gorjeana a primit un raspuns negativ din partea Curtii de Apel Bucuresti, care și-a declinat competența in procesul intentat de clubul din Targu Jiu, contra FRF.…

- Dorinel Munteanu l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe Gigi Becali. FCSB l-a dat in judecata pe Dorinel Munteanu, in vara anului trecut, in urma unor declaratii pe care fostul international le-a facut, declaratii prin care ar fi lezat imaginea clubului. La judecata in fond, cererea a fost…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, pentru trafic de influenta. Reamintim comunicatul de presa al DNA, din data de 26 octombrie 2015, pe acest subiect: "Procurorii din cadrul Direcției…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Medicul…

- De la fuziune la razboiu a fost un singur pas in cazul PMP și UNPR, iar lupta in instanța dintre cele doua formațiuni dureaza deja de mai multe luni. Reprezentanții UNPR contesta fuziunea cu partidul lui Basescu, procesul fiind in acest moment la Curtea de Apel București.Urmatorul termen in…

- Florin Talpan a fost recomandat pentru inaintarea in grad de catre rectorul Universitatii Nationale de Aparare, generalul Gheorghe Caloparescu, dupa ce a absolvit cu media 10 cursul "Diplomatie a apararii". Gigi Becali contraataca in procesul de 37 de milioane de euro cu Armata. Decizie de…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre razboiul cu CSA Steaua, pentru marca Steaua și despre termenul de pe 7 martie, in procesul in care Armata cere 36 de milioane de euro. Finanțatorul FCSB l-a jignit pe Florin Talpan, juristul CSA, cel care s-a implicat foarte mult in procesele cu echipa din…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta. Procesul a fost amanat pentru luna viitoare. Cauza se afla pe masa judecatorului Alexandru Ciprian Ghita, din Curtea de Apel Bucuresti. Inculpatii dosarului sunt: Crinuta…

- Verdict final in dosarul cetateanului chinez Wenxiong Cai, acuzat de evaziune fiscala in forma continuata. Ieri, Curtea de Apel Constanta a admis apelurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta si de catre partea civila Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Un nou termen a avut loc miercuri, 10 ianuarie, in procesul in care CSA Steaua ii cere despagubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani in care omul de afaceri s-a folosit ilegal, sustine Florin Talpan, de marca "Steaua". Pana acum, CSA Steaua, reprezentata…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a judecat, astazi, contestatia depusa de procurorii DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate, sub control judiciar, a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca Mihai Lucan sa stea în arest la domiciliu. Chirurgul este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal și a fost plasat acum în arest la domiciliu, dupa ce judecatorii din București au decis…

- Dumitru Andreșoi, cunoscut drept cel mai bogat cioban din Romania, hunedoreanul intrecandu-l la acest capitol și pe Gigi Becali, a fost obligat de instanța de judecata din Craiova sa plateasca o datorie de 420.000 de lei autoritaților din Tismana. Procesul a fost inițiat de Consiliul Local…

- Pentru fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Constantin Ostaficiuc, ultimii doi ani au insemnat un lung șir de infațișari la cele doua procese pe care le-a avut. Primul a debutat in 2015, la Tribunalul Timiș, fiind acuzat de abuz in serviciu impreuna cu alți noua inculpați, pentru aprobarea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel București au dat inainte de Craciun un verdict deloc favorabil clubului Pandurii in procesul cu Federația Romana de Fotbal. „Respinge actiunea in anulare ca tardiva. Cu recurs in 30...