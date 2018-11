Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au obținut dovada dupa ce au monitorizat undele seismice lasate de replicile unor cutremure. Dupa aproape 100 de ani de incertitudine, cercetatorii au aflat în sfârșit cum arata miezul planetei noastre: nucleul interior este solid. Teoria a fost lansata…

- NOAPTEA MINTII Intervenție cu bucluc in toiul nopții pentru pompierii și ambulanțierii din Barlad! Un barbat era sa faca infarct in toiul nopții cand s-a trezit cu pompierii langa patul in care dormea. Cum au ajuns pompierii in casa, cine și-a asumat acțiunea, e un lucru greu de ințeles. Insa ramane…

- Victor Ponta a gasit vinovații pentru eșecul de la referendumul pentru familie! Pentru ca sub 21% dintre romanii cu drept de vot au mers la urne, Ponta ii vede vinovați pe Liviu Dragnea și Ludovic Orban. Despre fostul sau subaltern, din partid și din guvern, Ponta spune ca e un ”ticalos”, in timp…

- In acest an, echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°și reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Din acest moment, ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga,…

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a anunțat in aceasta seara ca s-a ințeles cu Dan Nistor și au batut palma pentru prelungirea contractului jucatorului, deși antrenorul Florin Bratu l-a desființat pe capitanul echipei sale dupa infrangerea cu Poli iași, scor 0-1. "Poate ca pare surprinzator…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 a fost inregistrat in judetul Vrancea, la 120 de kilometri adancime, la ora 00.12. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.73 N ; 26.72 E la 152 km N de Bucuresti, 36 km V de Focsani si 2 km N de Nereju.Conform datelor…

- O adolescenta din Marea Britanie a ramas traumatizata, dupa ce s-a trezit intr-o noapte si a vazut un necunoscut in dormitorul ei, in miezul noptii. Fata in varsta de 15 ani s-a trezit la ora 2:30...

- Ca-n filmele italiene cu mafioti! Dusmanii i-au incendiat casa! Totul s-a intamplat la miezul noptii. Cazul a fost preluat de catre poliție pentru cercetari. Se intampla in Teleorman. O femeie putea sa moara in propria casa dupa ce persoane necunoscute i-au incendiat casa. Focul a fost pus la miezul…