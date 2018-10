Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Ana Poenariu s-a ales cu mașina vandalizata în localitatea Sabiești din Dâmbovița, județul cu una dintre cele mai mari prezențe la urne la referendumul pentru redefinirea familiei.

- Politia Dambovita a anuntat ca face cercetari si va deschide dosar penal dupa ce unei jurnaliste, observator la o sectie de votare, i-au fost intepate anvelopele masinii.Incidentul a avut loc duminica seara in localitatea Sabinesti. ”Jurnal de observator la Sabiesti, Dambovita: ne-au…

- In țara, romanii boicoteaza referendumul, dar in diaspora compatrioții noștri se inghesuie la urne. Conform unor postari pe pagina de Facebook ale celor de la Prodocens Media, in Germania, la Nurnberg, sunt cozi la secția de votare.Citește și: Liviu Dragnea, UMILIT la vot: Doi membri ai secției…

- Liviu Dragnea și Traian Basescu au avut o surpriza neplacuta astazi, atunci cand au mers sa voteze. Salutand membri comisiei, cei doi au fost refuzați de cațiva dintre ei, ramanand cu mana intinsa. Filmarile, mai jos: meanwhile in Primaverii#AceeașiMizerie #ReporterLaVot Publicata de Vlad Ursulean pe…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national sa fie valabil, este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele…

- Scandal monstru, nervi, șoferi care la ceas de seara se vad nevoiți sa-și schimbe cauciucurile din cauza unui canal nesemnalizat. Totul are loc și la aceasta ora in giratoriul de la intersecția strazilor Vlahuta – Garii – Harmanului. Cel putin sapte masini cu cauciucurile taiate intr-o gura de canal.…

- Femeie insarcinata, gasita de polițiști in padurea Baneasa. Gravida, in varsta de 36 de ani, a sunat la 112 și a spus ca urmeaza sa nasca și se afla in zona padurii Baneasa, insa bateria telefonului s-a descarcat inainte de a preciza locul in care se afla. Polițiștii au gasit-o cu puțin timp inainte…

- Un angajat al Companiei de Apa ”Somes” a murit dupa ce malul canalului la care lucra s-a prabușit peste el. Pompierii chemați la locul accidentului de munca spun ca l-au gasit pe barbat decedat deși martorii au incercat sa il dezgroape cat mai repede. Un angajat al Companiei de Apa ”Somes” a murit dupa…