- Tanara urmeaza sa ajunga acasa, la bunicii ei din Vaslui, dar și la parinții care s-au intors in țara special pentru a o gasi. Fata de 16 ani, eleva in clasa a X-a la un liceu din Vaslui, locuieste de patru ani numai cu bunicii pentru ca parintii sunt la munca peste hotare. Specialistii…

- Lacrimi si durere fara margini in Kemerovo. Localnicii isi iau ramas-bun de la victimele incendiului din centrul comercial "Zimniaia Vișnia". Printre cei care au ars de vii este o bunica si doi dintre nepotii ei.

- A facut trei ani si mai bine de detentie, a iesit crezand ca va avea puterea sa-si schimbe viata, aproape a cazut din nou, dar intr-o zi a renuntat la vicii si la anturajul nociv. Acum le povesteste fostilor colegi de detentie ca exista viata onesta dupa inchisoare.

- Parinții, psihologii, terapeuții, medicii pediatri și psihiatri, precum și specialiștii care lucreaza cu copii sunt invitați la evenimentul organizat de Asociația „Copii și Zane”, sambata, 31 martie, de la ora 9.30, care va avea loc la sediul CECCAR Timiș, pe strada Moise Nicoara nr 21. Participarea…

- In ultimii cinci ani, aproximativ 500 de copii din Iasi, dar si din zona Moldovei au fost victime ale accidentelor rutiere si au necesitat ingrijiri medicale la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Conform unei statistici oferite de conducerea spitalului, din cei 503 copii, 129 au fost implicati…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta, de aceasta data care sa corecteze „defectiunile” din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile medicale. Dancila a spus ca principalele elemente…

- Alergie la copii. Iata 10 intrebari la care toti parintii ar vrea sa afle raspunsul, mai ales cei care se confrunta cu alergie la copii. Ce este alergia la copii? Alergia este o boala generata de reactia sistemul imunitar care se alerteaza la substante de obicei inofensive pe care le…

- Rovana Plumb intervine in razboiul declarațiilor dintre Liviu Dragnea și Victor Ponta, spunand ca „toate pozițiile de ministru au fost aprobate de catre partid”. Intervenția acesteia vine in contexul in care liderul PSD a susținut ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.„Declarațiile…

- Razboiul din Siria s-a soldat cu peste 350.000 de morti, potrivit unui nou bilant furnizat de ONG-ul Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), cu trei zile inainte de implinirea a 7 ani de la inceperea conflictului, scrie AFP.

- O ampla ancheta a fost demarata, dupa ce parinții au filmat viermi, intr-o baie, la Spitalul de Copii din Galați. Mama unui copil a facut descoperirea și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Viermii au fost filmati intr-o baie de la etajul 1 al Spitalului de Copii din Galati, scrie Mediafax.ro…

- Sunt anchete in desfasurare la Spitalul de Pediatrie Sf. Ioan din Galati, dupa ce intr-o baie au fost filmati viermi langa obiectele sanitare. Descoperirea a fost facuta de mama unui copil, care a postat imaginile pe retelele de socializare.

- Cautam mereu gustul acela pe care il avea mancarea in copilaria noastra. De la puii crescuți in curtea bunicilor, puii aceia care alergau liberi toata ziua, ciuguleau graunțe, boabe de porumb sau se luptau cu vreo frunza de salata. Gustul acela al supei care avea cerculețe in ea, avea o savoare anume…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc un nou termen in apelul dosarului "Micul Regatldquo;, cauza in care mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita mai sus precizata. La acest termen magistratii intentioneaza sa audieze opt martori doi psihologi si sase parinti .Oricare va fi decizia Curtii…

- Reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati au deschis o ancheta, astazi, dupa ce o fetita de cinci ani, din Schela, a fost dusa la spital in coma alcoolica, cu 1 la mie alcool in sange. Aceasta dupa ce micuta ar fi baut vin crezand ca este suc. Parintii au chemat Ambulanta…

- Zilele trecute, pe o trecere de pietoni de pe strada Cicio Pop, la intersecție cu Bulevardul Revoluției, o femeie care butona telefonul era sa ia pe capota mașinii... The post Atenție, copii! Parinții si bunicii va pun in pericol appeared first on Renasterea banateana .

- Doi copii minori, frate si sora, in varsta de 8 ani, respectiv 10 ani, au fost declarati disparuti de catre mama lor. Femeia acuza ca cei doi copii ar fi fost luati luni de catre tatal lor chiar din fata scolii si nu au mai ajuns acasa. Parintii minorilor sunt divortati, iar instanta a decis ca mama…

- A fost resuscitata de cadrele medicale de la fata locului, fiind solicitat si un echipaj medical. Initial, a fost transportata la unitatea medicala din oras, fiind diagnosticata cu bronhopneumonie, de unde a fost transferata la Iasi. „Fetita este internata la Terapie Acuta, cu stare generala foarte…

- Irma, 93 de ani, este din orașul Noventa Vicentina și va oferi, alaturi de fiica ei, ajutor umanitar într-un orfelinat din Kenya. ”Ea e bunica mea. O ”tinerica” de 93 de ani care va pleca în seara asta spre Kenya. Nu în satul turistic,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la PMB. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- Petronela, fetița de 9 ani din Iași, avea o tumoare de gradul IV. Cancerul i-a fost descoperit inca de la varsta de doi ani. Parinții fetiței au fost obligați de instanța sa accepte tratamentul pentru cancer. Din pacate, micuța a murit, zilele trecute. Petronela a fost internata și la Timișoara,…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetița de 8 ani din Raducaneni careia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela, a carui caz a fost prezentat in cazul emisiunii „Acces Direct”, fusese diagnosticata cu cancer renal. Parinții ei, insa, au refuzat sa o trateze, considerand ca tratamentul nu este…

- O mama, care a fost la un pas de a-si pierde copila bolnava de sepsis, a distribuit un clip video cu fetita ei respirand, ca un semnal de alarma pentru ceilalti parinti, care poate se confrunta cu aceleasi simptome, dar nu stiu despre ce este vorba.

- O tanara canadianca iși cauta parinții biologici, in județul Alba. Violeta Ion s-a nascut in 1988, la Abrud și a fost adoptata in 1991 de catre o familie din Canada. Acum, femeia ar dori sa iși cunoasca parinții naturali. Ea este ajutata in aceasta incercare de Ileana Cunniffe Baiescu, o romanca stabilita…

- O mama ii acuza chiar pe parinții ei, ca o țin departe de baiatul sau de 10 ani. Bunicii celui mic, susține femeia, i-au facut ei viața un calvar. Aceștia ar fi pus-o sa se marite la doar 14 ani si ar fi alungat-o de acasa, in repetate randuri. Tocmai din acest motiv, mama sustine ca vrea sa-l salveze…

- O intamplare petrecuta in urma cu cateva zile i-a pus in garda pe politistii din Lugoj care fac apel inca odata la lugojeni sa fie foarte atenti cand intra in contact cu persoane necunoscute. Intamplarea povestita de femeia din Lugoj trebuie sa le dea de gandit celor care au parinti sau bunici ce locuiesc…

- Starea de sanatate a celor 12 copii de la gimnaziul din satul Filipeni, raionul Leova, care s-au imbolnavit cu hepatita virala A, este stabila, iar unii dintre ei vor fi externați in urmatoarele zile. Parinții, insa, raman in continuare revoltați de aceasta situație.

- "Cufarul cu martisoare" este o activitate indragita an de an de cei mici, dar si de mamicile care au spus ca astfel de activitati ar trebui organizate mai des. In jur de 30 de persoane, prescolari, mame, bunici si cadre didactice au participat sambata la un atelier de martisoare organizat de Gradinita…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu va renunta la adresa din Pipera unde vrea sa construiasa Spitalul Municipal – teren al carui transfer la PMB a fost respins de CGMB.

- O poveste sfașietoare a induioșat inimile telespecatorilor. O bunica iși crește singura nepoții, parinții lor refuzand sa aiba grija de ei și propunandu-i acesteia sa ii dea in grija statului.

- In Statele Unite, parintii pot sa se debaraseze de un copil adoptat daca acesta nu le... convine. Un reportaj difuzat recent in cadrul emisiunii "Sept a Huit" a postului de televiziune francez TF1 dezvaluie dedesubturile "targurilor de copii" la care sunt prezentati

- Noi detalii ies la iveala despre calvarul trait de 13 frati si surori in casa parintilor lor din California. Mancau o singura data pe zi si faceau dus doar de doua ori pe an. Parintii au fost inculpati pentru tortura si si-ar putea petrece restul vietii in spatele gratiilor. Totusi, la prima infatisare…

- In razboiul din Yemen au fost raniti sau ucisi 5.000 de copii, iar alti 400.000 sunt subnutriti sever si risca sa moara, potrivit Unicer, citata de Guardian. De asemenea, intr-un raport publicat marti, Unicef afirma ca aproape 2 milioane de copii sunt in afara sistemului de invatamant.

- O adolescenta de 17 ani a reusit sa scape si sa anunte politia. Parintii sechestratori au fost arestati si risca inchisoare pe viata. Drama a avut loc intr-o casa din orasul Perris situat intre Los Angeles si Palm Springs, unde David (57 de ani) si Anna Turpin (49 de ani) i-au tinut prizonieri si infometati…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.

- Un barbat si o femeie au fost arestati pentru ca si-ar fi tinut captivi cei treisprezece copii ai lor intr-o locuinta din statul american California, unii dintre acestia fiind gasiti legati de paturi, a anuntat politia, informeaza site-ul postului CNN.

- Mai multi copii de grupa mica de la Gradinita cu Program normal din Bucsani, judetul Dambovita, sunt suspectati de tuberculoza, dupa ce la sfarsitul anului trecut educatoarea lor a fost diagnosticata cu aceasta boala si internata intr-un sanatoriu de boli pulmonare.

- O tanara mama il acuza pe medicii de la Spitalul de Copii din Cluj de nepasare și lipsa de profesionalism pentru ca nu i-ar fi tratat corespunzator fetița care tușea necontenit. Copila a ajuns la secția de boli infecțioase, dupa ce a fost consultata de șapte pediatri. In noaptea de Craciun, Simona Rus,…

- Un copil este intotdeauna o binecuvantare pentru orice parinte, rodul iubirii dintre doua persoane, iar de cele mai multe ori micuții iau tot ce e mai bun de la parinții lor, fie ca vorbim de celebritați sau de oameni obișnuiți. Și daca luam in considerare ca vedetele au o mulțime de fani care le urmaresc…

- Doina și Ion Aldea Teodorovici au fost doi mari artiști, care au sfarșit tragic, in urma unui accident rutier. In urma lor a ramas un copil orfan, care astazi le calca pe urme. Sotii Doina și Ion Aldea Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, intr-un tragic accident in noaptea de 29…

- Oncologii timisoreni au confirmat punctele de vedere ale mediciilor ieseni potrivit carora Bianca Nedelcu este bolnava grav, cu complicatii majore determinate de boala cu care a fost diagnosticata: cancer renal. Fetita de opt ani din comuna Raducaneni a revenit inainte de sarbatorile de iarna acasa,…

- Sase fetite si tot atatia baietei au venit pe lume in primele ore ale lui 2018, la Spitalul Judetean din Constanta. Parintii spun ca au, de acum, o stea norocoasa in familie mai ales ca toti cei 12 micuti sunt sanatosi si se pregatesc acum sa paraseasca spitalul. Va facem cunoștința cu micuțul Andrei.…