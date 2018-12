Cum reuseste un ONG sa construiasca un spital, intr-un domeniu ignorat de statul roman: oncologia pediatrica

Stiri pe aceeasi tema

- Istoricul Lucian Boia a declarat intr-un interviu pentru ziare.com ca avem o tara cam dereglata, cu prea multe recorduri negative, am trecut in revista cateva dintre ele, dar daca ne gandim, mai gasim o droaie. „S-a stricat tara. Erau niste situatii nu prea stralucite si inainte de comunism, asta a…

- Palatul Victoria a gazduit astazi ceremonia de lansare a programelor guvernamentale „Investește in tine” și ”Sprijin pentru industria cinematografica”, eveniment la care a participat prim-ministrul Viorica Dancila. Cu acest prilej, au fost semnate documentele de garantare și de plata destinate…

- Casa in care s-a nascut una dintre cele mai luminate minți ale neamului nostru, Constantin Brancuși, din Hobița, s-a prabușit definitiv. Fusese coteț de gaini, vanduta pe un cal și 500 de lei. Pereții, sprijiniți cu barne de lemn, au cedat. Statul roman nu a putut interveni, fiind vorba despre o proprietate…

- Intrebat daca se face amnistia fiscala si cand, Teodorovici a raspuns: "Da, se face. In octombrie am spus ca o sa prezentam Guvernului o propunere de concept pe aceasta zona, o sa discutam la nivel de coalitie guvernamentala, discutam cu mediul de afaceri si luam o decizie". El a sustinut…

- Gregorian Bivolaru are inca ”pile” la CEDO. Liderul spiritual al Miscarii de Integrare in Absolut a reusit sa mai faca rost de un ban de la statul roman. Ieri, judecatorii de la Strasbourg au hotarat ca lui Bivolaru i-a fost incalcat dreptul la o judecata intr-un termen rezonabil. Astfel ca, statul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarant ca ”statul roman nu a fost un partener pentru mediul de afaceri”, ba chiar mai mult, ”a dus multe zone la faliment, la insolventa, la disparitia unor firme”, informeaza...

- Carevazasica ați ințeles, da? Statul paralel e atat de curva, ne spune Dragnea, incat a fost in stare, nenorocitul naibii, sa-și subțieze vocea și sa și-o vopseasca blonda, doar-doar o semana cu iubi a lui, cu Irinuca. Și cu vocea asta pițigaiata de piți, al dreacului stat paralel tot suna prin minstere,…

- Inca un deces al unui cetatean roman infectat cu virusul West Nile. Cazul a fost confirmat de Directia de Sanatate Publica ... The post Un barbat infectat cu virusul West Nile a murit la un spital din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .