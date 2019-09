Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a ras cu lacrimi la numarul italianului deghizat in Mr. Bean. "Nu am trait o asemenea bucurie la iUmor, ma bucuram din tot sufletul meu. Nu imi aduc aminte cand am fost atat de fericit, pur si simplu!", a spus Mihai Bendeac. Cheloo, criza de nervi la iUmor. Socant: ce…

- Show-ul „iUmor“ revine in aceasta seara, 13 septembrie, cu un nou sezon la Antena 1 si pastreaza traditia invitatilor speciali care ii vor ironiza pe cei trei membri ai juriului – Delia, Cheloo si Mihai Bendeac.

- Dupa filmarile audițiilor pentru cel de-al șaptelea sezon iUmor, emisiune ce va avea premiera pe 13 septembrie, de la 20:00 la Antena 1, Delia a tras concluziile și știe ce s-a schimbat inca de la primul sezon de filmari pana acum. Jurații au trecut in fiecare sezon prin diferite stari si emoții, iar…

- Show-ul de umor care a cucerit publicul din Romania revine pe micul ecran vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo se așaza din nou pe scaunele de jurați și vor decide care sunt cei mai amuzanți entertaineri din Romania, noteaza click.ro. Regulile show-ului…

- Show-ul „iUmor“, cu Delia, Mihai Bendeac si Cheloo revine la Antena 1 cu cel de-al saptelea sezon si isi schimba ziua de difuzare. Reprezentantii postului au anuntat si o noua regula in concurs.

- Deși au declarat in repetate randuri ca nici nu mai știu la ce sa se aștepte, dupa șase sezoane iUmor, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au avut ieri o prima zi de filmare absolut surprinzatoare. Cu totul atipic, asa cum se intampla doar la iUmor, filmarile pentru cel de-al șaptelea sezon al show-ului…