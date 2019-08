Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Negoița afișeaza in ultima vreme un ten proaspat, radiant și intinerit, obținut in urma a doua tratamente minim-invazive ce nu dau greș. Vedeta a avut grija ca, la inceputul verii sa apeleze la o ședința de Terapie Dracula și una de Biolifting, ce i-au intinerit tenul cu 5 ani. „Tenul s-a regenerat…

- Andi Moisescu (46 de ani) se mentine intr-o forma de invidiat, desi a trecut de ceva vreme de prima tinerete! Cum reuseste celebrul om de televiziune sa aiba o silueta la care alti barbati doar viseaza? Paparazzii Spynews.ro au raspunsul la aceasta intrebare!

- Beneficiarii finantarilor acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020) constituiti ca grupuri de producatori trebuie sa mentina acest statut pe tot parcursul perioadei contractuale cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), a anuntata miercuri institutia,…

- Dinamo a pierdut meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 0-2. Eugen Neagoe (51 de ani) a avut nevoie de intervenția urgenta a medicilor in minutul 25. Starea lui Neagoe este stabila in acest moment, antrenorul e conștient și cooperant, a depașit faza critica. Va fi supus unei coronarografii și sunt…

- CUMPARATOR…Hotelul din centrul Husului a fost vandut la licitatie de catre un executor, pentru o datorie la Exim Bank si a fost adjudecat de firma fiicei deputatului Caciula, cu o suma de peste 650.000 de euro, fara TVA, echivalentul a 30 de apartamente cu doua camere din oras. Iata cum suna anuntul…

- Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști, are un stil de viața sanatos, iubește sportul și, bineinteles, ca arata și bine. Randi, este cel care, in aceasta dimineața, ne va dezvalui secretul pentru un stil de viața echilibrat.

- Barbatul care si-a pierdut familia in urma furtunii din Halkidiki, adus in tara, , in aceasta dimineata, si internat la UPU Cluj Napoca, potrivit Mediafax. In urma furtunii din Halkidiki, barbatul de 41 de ani si-a pierdut sotia si fiul, in varsta de 8 ani. Cei trei se aflau in vacanta cand s-a intamplat…

- Termenul acordat de catre executorul judecatoresc pentru familia Milos, din Bocsa, care o are in plasament pe Gabriela, o fetita de sapte ani, a expirat in 3 iulie. Pana atunci, familia ar fi trebuit sa o duca inapoi la centru, de unde sa ajunga la familia din Timisoara care vrea sa o adopte.