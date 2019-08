Carmen Negoița afișeaza in ultima vreme un ten proaspat, radiant și intinerit, obținut in urma a doua tratamente minim-invazive ce nu dau greș. Vedeta a avut grija ca, la inceputul verii sa apeleze la o ședința de Terapie Dracula și una de Biolifting, ce i-au intinerit tenul cu 5 ani. „Tenul s-a regenerat foarte frumos din interior. S-a hidratat foarte bine. Are aspect de sanatos, lucios, s-au redus ridurile fine. Domnul doctor Iancu Morad mi-a spus inca de la inceput ca acestea vor fi rezultatele. Și așa s-a și intamplat. Tenul meu are acum un aspect glowing, luminos, iar machiajul se așeaza…