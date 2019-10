Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și-a facut bagajele și a plecat cateva zile, departe de agitația din Capitala, alaturi de soțul ei, Lucian. Artista a petrecut cinci zile de vis in Las Vegas și s-a intors cu foarte multe amintiri, pe care cu siguranța le va povesti nepoților.

- Jurnalista Ela Craciun nu este cea mai inflacarata fana a mersului la sala cand vine vorba de a se menține in forma – așadar, cum reușește sa arate așa de bine? Ea a gasit o varianta mai blanda decat mersul la sala – și anume pilatesul, dupa cum arata Libertatea . „Cand te lupți cu eclerele, amandinele…

- Andreea Banica are o poveste de viața grea, trista și marcata de neajunsuri și pierderi. Vedeta și-a pierdut tatal cand avea doar 21 de ani, iar doi ani mai tarziu a murit și mama sa in urma cumplitului diagnostic de cancer. Andreea Banica, in varsta de 41 ani, a povestit ca lipsurile din copilarie…

- Timpul parca sta in loc in ceea ce o privește pe Iuliana Tudor. Prezentatoarea TV se pregatește pentru o seara de neuitat la Cerbul de Aur din acest an, iar noi am aflat cum reușește sa-și mențina silueta din tinerețe.

- Carmen Negoița afișeaza in ultima vreme un ten proaspat, radiant și intinerit, obținut in urma a doua tratamente minim-invazive ce nu dau greș. Vedeta a avut grija ca, la inceputul verii sa apeleze la o ședința de Terapie Dracula și una de Biolifting, ce i-au intinerit tenul cu 5 ani. „Tenul s-a regenerat…

- Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști, are un stil de viața sanatos, iubește sportul și, bineinteles, ca arata și bine. Randi, este cel care, in aceasta dimineața, ne va dezvalui secretul pentru un stil de viața echilibrat.