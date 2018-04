Cum reusesc guvernantii sa omoare cu minciuni si promisiuni sistemul care ar trebui sa salveze vieti

Stiri pe aceeasi tema

- Fetele care sunt inscrise la centrele de ingrijire de zi si in scolile primare din Austria nu ar mai trebui sa poarte val, conform unui proiect de lege pe care l-a anuntat miercuri guvernul de dreapta de la Viena, relateaza dpa. "Acoperirea cu un val a copiilor de varste mici nu ar trebui sa isi gaseasca…

- Guvernul PSD-ALDE arata, inca o data, ca nu vrea renunte la desfiintarea Pilonului II de pensii obligatorii administrate privat, astfel incat, sa beneficieze de contributiile viitoare si cele acumulate in ultimii zece ani de zile de catre persoanele...

- Avariile de la unitatile 1 si 2 de la Cernavoda care s-au produs saptamana trecuta ar fi trebuit sa-i trezeasca la realitate pe guvernanti. Decapitalizarea companiilor publice de care statul a uzitat in ultimii doi ani este cea mai paguboasa solutie la care a apelat pentru a strange bani ca sa-si onoreze…

- Guvernul american intentioneaza sa colecteze date despre activitatea de pe retelele de socializare a aproape tuturor persoanelor care vor sa intre in SUA, conform unor propuneri facute publice vineri de Departamentul de Stat, ca parte a politicii presedintelui Donald Trump de inasprire a controalelor,…

- Guvernul a aprobat joi, regulamentul cadru al sporurilor acordate angajatilor din sistemul sanitar, care stabileste procente diferentiate in functie de conditiile fiecarui loc de munca, in conditiile in care Legea 153/2017 prevede un nivel maxim al sporurilor acordate in sistemul sanitar si de asistenta…

- Contribuția la pilonul II de pensii a scazut. La finalul anului trecut, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dadea asigurari ca nu se vor reduce contribuțiile la Pilonul II, deși scade procentul virat de stat de la 5,1% la 3,75%. „Contribuțiile la Pilonul II nu se reduc. Anul acesta (2017- n.r.)…

- Sistemul de supraveghere video este foarte complex atunci cand vine vorba de accesorii. Instalarea acestuia si buna lui functionare depinde intr-o proportie foarte mare de calitatea buna a accesoriilor precum mufe sau alimentatoare. Echipele de instalare folosesc intotdeauna echipamente de buna calitate.…

- Anul acesta, toti romanii vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, iar simplificarea si unificarea declaratiilor la persoane fizice se va extinde si la companii, promite Mirela Calugareanu, președintele ANAF.Citeste si: Seful CNAIR…

- Sistemul energetic național s-ar confrunta cu riscuri majore privind funcționarea in siguranța fara aportul producției de energie pe baza de carbune al termocentralelor Mintia și Paroșeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Complexul are mari probleme financiare și de eficiența,…

- Guvernul din China implementeaza un sistem de evaluare a cetațenilor, bazat pe comportamentele lor online și in viața reala. Astfel, cetațenii chinezi care vor avea note mici, vor avea„interzis” in anumite mijloace de transport. “Sistemul de credit social” este un proiect inițiat de președintele Xi…

- ”Guvernul a facut mult mai mult decat a rezolva problemele legate de Declarația 600 – a simplificat radical procedura, reformand din temelie sistemul de declarare și plata a taxelor pentru veniturile independente. Prioritațile esențiale sunt SIMPLIFICAREA, prin reducerea masiva a numarului de formulare,…

- Precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii Fondul Monetar International (FMI) sugereaza ca Romania ar trebui sa evite promovarea unor inițiative precum limitarea dobanzilor la creditele pentru gospodarii si a preturilor la care persoanele fizice pot rascumpara datoriile achizitionate…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Guvernul a decis, joi, comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. „Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism. Trecem de la un sistem…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Tichetele de masa, gata pentru lansare. Guvernul a aprobat regulamentul care include prevederile privind modul de funcționare a tuturor participanților implicați în acest sistem – angajatorii care ofera tichetele de masa, agenții economici, dar și operatorii care emit aceste tichete. …

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, a transmis ca moțiunea simpla a PNL indreptata impotriva ministrului Educației este fara temei. Potrivit acestuia, acuzele nu sunt susținute de realitate și argumente. „Este ridicol sa depui o moțiune in care acuzi salarizarea nestimulativa a profesorilor cu doar…

- In cadrul ședinței saptamanale de astazi, președintele PDM, Vlad Plahotniuc a mai adus in discutie un subiect important, care a impus luarea unei decizii, cea de convocare pentru ziua de maine a sedintei Consiliului Suprem de Securitate.

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto), a anunțat joi, la București, ca a stabilit cu conducerile Parlamentului și Guvernului o linie de comunicare directa, pentru a elimina orice probleme de comunicare. ”Cand au impresia ca eu nu ințeleg sa nu mai iasa in presa, ci sa ma sune…

- Incepand de azi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate cresc direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. Sunt majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si…

- Desi campania electorala inca nu a inceput, liderul PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a facut deja o promisiune marti, 27 februarie, pe care o numeste drept „cel mai ambitios proiect”. Potrivit lui, in anul 2018 vor fi reparate sau reconstruite nu mai putin de 1.200 de kilometri de drumuri in satele din…

- Veste excelenta pentru numeroși angajați din Romania! Guvernul a promis creșteri salariale uriașe, in unele cazuri chiar și de peste 100%! Cand va intra in vigoare schimbarea și pentru cine se aplica?

- Senatorul Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedinte PNL, sustine intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, ca prim-ministrul Viorica Dancila a facut promisiuni pe care nu le va putea onora, iar, asa cum arata perspectivele economice, Guvernul va umbla la taxe si impozite, pentru a le majora, chiar din…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- „Guvernanții PSD demonstreaza inca o data faptul ca pentru ei invațamantul din Romania nu reprezinta nimic. Aceștia scot pe banda rulanta ordonanțe de urgența menite sa discrediteze și sa umileasca personalul didactic din invațamant. Situația in care guvernul PSD a adus invațamantul este una dezastruoasa…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor…

- Guvernul promite ca va inapoia, pana la finalul lunii martie, sumele datorate celor care s-au trezit cu bani mai putini pentru concediile medicale si de maternitate. Situatia a fost cauzata de modificarea cuantumului de contributii sociale datorate, care acum se face in functie de salariul mediu brut.…

- Premierul Viorica Dancila a admis luni ca au existat probleme generate de legea salarizarii și a dat asigurari ca Guvernul va gasi soluții pentru a remedia aceste `defecțiuni”. „Eu cred ca cele patru elemente care au stat la baza legii salarizarii au fost indeplinite și aici ma refer la pentru…

- Bill Gates a declarat duminica ca oamenii ultra-bogati, asa cum este el, ar trebui sa plateasca taxe "semnificativ" mai mari, relateaza MarketWatch, citat de news.ro. "Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar trebui sa ceara celor ca mine sa plateasca…

- Guvernanții și-au propus prin “revoluția fiscala” sa creasca salariile. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spunea ca doar 3% dintre bugetari vor suporta diminuari la salarii , in timp ce toti ceilalti angajati se vor bucura de bani mai mulți și recomanda sa așteptam salariile ca sa ne lamurim.…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca anul 2018 este Anul Sanatatii, un an in care fonduri importante vor fi destinate catre construirea de noi spitale si modernizarea celor aflate in administrarea primariei, dar si catre campanii de informare si educare pentru sanatate a populatiei,…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- Ministrul spune ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte part-time si astfel nu beneficiaza de asigurare de sanatate sau de pensie. „Este bine pentru cei care sunt la part-time sa plateasca contributiile la nivelul salariului minim pe economie pentru…

- Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar, mentionand ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte part-time si astfel nu beneficiaza de asigurare de sanatate sau de pensie,…

- Deputatul Marilen Gabriel Pirtea, coordonator al Comisiei de Educatie, Cercetare, Tineret si Sport a PNL, acuza guvernul ca ignora realitațile din sistemul de invațamant din Romania. Sistemul de finanțare al ministerului Educației defavorizeaza școlile din zona rurala dar și unitațile de invațamant…

- Guvernantii nu prea vor sa renunte la ideea de a stoarce cat mai multi bani de la populatie, indiferent sub ce forma o fac. Dupa ce au anuntat ca iau in calcul cel putin o amanare a termenului de depunere a Formularului 600 si ulterior o modificare a bazei de impozitare, oficialii au reluat ideea introducerii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat ieri „Cartea Neagra a guvernarii PSD” in care se arata ca din cele 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, coaliția majoritara a indeplinit complet doar 33.

- Guvernantii nu renunta la ideea de a stoarce cat mai multi bani de la populatie, indiferent sub ce forma o fac. Dupa ce au anuntat ca iau in calcul cel putin o amanare a termenului de depunere a Formularului 600 si ulterior o modificare a bazei de impozitare, oficialii reiau ideea introducerii controversatului…

- Salariații SGA Vrancea care fac parte din sindicat au declanșat o greva spontana in aceasta dimineața pentru a protesta astfel fața de nerespectarea Legii 153, angajații de la SGA pierzand sume importante din salariu dupa schimbarea legislației de catre Guvernul PSD & ALDE. ”Ne-au micșorat salariile,…

- Cristian Mihai Dide și Tudor Carstoiu, doi dintre cei mai activi protestatari, au fost intrebați la interviurile DC News ce se va intampla dupa manifestația de sambata, 20 ianuarie. [citeste si] "Dupa protestul de sambata, ma aștept sa creasca mult mai mult spiritul civic și ma aștept…

- Reabilitarea termica a blocurilor ramane in continuare doar un proiect in desfașurare pentru mulți dintre romani. In fata UE, Guvernul si-a luat a promis ca va izola toate cele 85.000 de blocuri vechi inainte de finalul lui 2020. Pana acum, insa, realizarile nu depasesc 4%.

- Premierul Mihai Tudose a spus ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului […]

- Guvernul elvețian vrea sa interzica practica culinara de a gati homarii in apa fiarta in timp ce crustaceele sunt inca vii.Guvernanții au demarat o reforma a legislației privind drepturile animalelor.

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- Sistemul de sanatate s-a confruntat in anul 2017 cu o epidemie de rujeola, cu lipsa vaccinurilor, dar si a unor medicamente. Potrivit unei centralizari a INSP, numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns pe 29 decembrie 2017 la 37, numarul cazurilor de rujeola raportate fiind de 10.279. Producatorii…